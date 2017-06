Novas sinalizações não estão em teste

00:00 · 12.06.2017

A pista onde é realizada o exame final para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não possui sinalizações de ciclovias e áreas de trânsito calmo

Uma das fases mais importantes para se obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) junto ao Detran-CE, o exame final prático para testar as habilidades do condutor no carro, moto ou ônibus, ainda não possui as novas intervenções em vias públicas, como marcações de ciclovias e áreas de trânsito calmo. As sinalizações não estão presentes na pista de testes do órgão estadual. Os futuros condutores realizam uma série de testes que vão desde o tráfego com obstáculos de cones, até a temida baliza.

Apesar de a pista do exame prático não apresentar as intervenções que a Capital vem recebendo, o instrutor de autoescola, Renato Ferreira, afirma que boa parte das instituições credenciadas ao Detran-CE já apresentam, ainda em sala de aula, as sinalizações. "O nossos trabalho é educar e ensinar. Preparar o aluno para o trânsito do dia a dia. A gente está esperando uma posição do Estado em relação ao exame prático. Pois ainda não se tem uma regulamentação oficial sobre mudanças em pista".

Para o presidente do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Veículos do Estado do Ceará (Sindcfcs), os professores das autoescolas estão recebendo capacitação constante sobre mudança no trânsito. "Em relação as áreas de exame prático, podemos conversar com o Detran que coloque algumas sinalizações que estão sendo implantadas na Capital", explana.

Para Mairy Lúcia Menezes Lima de Oliveira, coordenadora do Núcleo da Controladoria Regional de Trânsito, os futuros candidatos a motorista são orientados pelas autoescolas e também por meio de material didático sobre as intervenções que o trânsito vem recebendo. "No manual do candidato já vem tratando disso. Geralmente, as empresas privadas atualizam as publicações com novo conteúdo".

Quanto à falta das novas sinalizações na pista do Detran-CE, Mairy conta que ainda não é uma exigência da Resolução 160, norma que estabelece os procedimentos para a formação de novos condutores.