Novas formas de ocupação dão vida à Praia de Iracema

A Ponte dos Ingleses, que já foi a grande atração do bairro, hoje sofre com a degradação e perde o fluxo de pessoas que outrora teve

De frente para o mar, turminhas se reúnem para ver o por-do-sol, ouvir música, conversar e se banhar. Tem a galera do surf e do stand up mais à frente. Há quem leve o cachorro, os meninos e o amor. Tem ainda quem chegue com o isopor para ganhar a vida e os que levam na mão só a bola para uma partida. São tantos os usos e motivações de quem se achega para trazer vida à beira mar da Praia de Iracema que agora também ganhou o apelido de "Praia dos Crush". Nesse movimento recente, que acontece aproximadamente desde junho do ano passado, é possível perceber esse reencontro do fortalezense com esse espaço tão simbólico para a história da Capital.

Apesar de afirmar nunca ter visto o local completamente vazio, a arquiteta e professora da Universidade Federal do Ceará (UFC), Ana Lúcia dos Santos, acredita que esse movimento de ocupação é extremamente salutar pela diversidade de público. "Eu acredito que as pessoas estão indo para lá, primeiro, porque há uma escassez de espaços públicos na cidade. A necessidade existe desde sempre, o que precisa é oferecer uma maior qualificação do espaço. Pelo menos o mínimo, como luz e segurança, que foi o que aconteceu lá", explica ela.

O discurso teórico mergulha na experiência dos amigos Vanessa Costa, 21, e Pedro Isídio, 22, ambos universitários. Ela sai da Parangaba e ele do Meireles para contemplar o mar de Iracema. Eles introduziram o programa na rotina desde setembro de 2016, quando "ouviram falar que tinha voltado". "Acho que o que mudou é que as pessoas têm mais consciência de que a cidade é da gente e precisamos ocupá-la", disse a jovem. Pedro completa: "É um local com muitas opções. Tem a praia, os esportes, o calçadão. Cada um deveria reconquistar essa cidade", convida o jovem.

O estudante comemora essa retomada, mas reflete que é preciso mais espaços acessíveis como este em outras áreas, sobretudo, nas periféricas. "A gente vê que há uma tentativa de redescobrir certos lugares, como o Centro, com a Praça dos Leões, do Benfica, aqui. É preciso criar espaços na periferia. Para que existam lugares como esse para todos, próximo a todos", disse.

O discurso casa com o da autônoma Lucinete Souza, 42, moradora do bairro Conjunto Ceará. Ela foi com o marido Edivan Paulo, 52, aproveitar um dia das férias da pequena Izadora, 5. Lá no calçadão, a menina andava de bicicleta enquanto os pais curtiam o clima tranquilo do lugar. "Costumamos sempre vir para cá porque no nosso bairro não tem um espaço assim. Além do mais lá é perigoso. Aqui, ela brinca com patinete, bike. E a gente aproveita esse clima gostoso. Eu adoro isso aqui. Só poderia ter um espaço mais organizado para ciclista, coopistas e as outras atividades", conta Lucinete, que sentiu o aumento do fluxo de pessoas no último ano. Ela achou positivo. Izadora, que não parou para conversar, disparou um apenas: "Gosto daqui porque tem muito espaço para brincar". Atrativo para o fortalezense, o bairro sempre passou por ciclos de ocupação. A doutora em Sociologia e professora da UFC, Roselane Bezerra, tem pesquisas e dois livros publicados sobre a Praia de Iracema e reforça que historicamente o lugar foi se reconstruindo e sofrendo degradações físicas e sociais.

No início, quando ainda se chamava Praia do Peixe, era lugar do banho da elite. Da década de 60 a 80, virou reduto da boemia e estimulou o aparecimento de casas como Cais Bar, Estoril e Pirata, único remanescente vivo dessa época.

Na década de 90, uma nova fase, com o investimento para que o lugar fosse um polo gastronômico e de lazer. "O foco foi na iniciativa privada e por falta de manutenção, houve a degradação com o turismo", explica Roselane, que ressalta a ocupação resistente, no início dos anos 200 na Ponte Metálica. Agora, com a chamada "Praia dos Crush", ela reforça o potencial, sobretudo, das redes sociais.

O fortalezense redescobriu o lugar e a forma de interagir com a praia sem barracas FOTO: REINALDO JORGE