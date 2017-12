Natal de Luz leva mensagem de paz à Praia de Iracema

00:00 · 18.12.2017

A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza, organizadora do evento, acenou com a possibilidade de repeti-lo em 2018 no mesmo local ( FOTO: KLEBER A GONÇALVES )

O clima natalino invadiu a Praia de Iracema, na tarde de ontem, que recebeu, pela primeira vez, o projeto Natal de Luz. Com direito a Papai Noel e neve artificial, o show teve ainda as apresentações do Coral de Luz e do tenor Franklin Dantas, que animou o público presente no Estoril, palco principal do evento. Outro momento marcante foi a intervenção de surfistas e praticantes de stand up paddle, com adereços natalinos, que saudaram o público presente ao som dos principais cânticos de Natal.

A professora Adriana Paula da Silva aproveitou a folga no fim de semana para levar a mãe e a filha para conferir o espetáculo e se emocionou com a performance do Coral de luz. "Vi que teria essa apresentação na Praia de Iracema e trouxe minha família para conferir de perto. Já tinha ido em outros locais, mas por aqui é a primeira vez que vejo. Eu acho importante esse contato com o sentimento de Natal para mostrar o verdadeiro sentido dessa época, e claro, se divertir", destaca.

O público se emocionou durante as apresentações. Com os artistas não foi diferente. O tenor Franklin Dantas afirma ter sido contagiado com a energia da plateia e aproveitou para oferecer seu show à família e amigos. No repertório, clássicos natalinos como "Noite Feliz", "Bate o Sino" e "Jingle Bells", entre outras canções.

Para Assis Cavalcante, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), organizadora do Natal de Luz na Praia de Iracema, em parceria com a Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor), o evento foi um sucesso.

Repetir

"Esperamos que possa se repetir nos próximos anos. Estávamos devendo algo para a região e, finalmente, deu certo. Aqui é um dos grandes polos de efervescência da cidade, e nada mais justo que também receba o Natal de Luz", que também aconteceu nesse fim de semana nas praças Portugal e do Ferreira, único local que o projeto seguirá com programação diária até o dia 23 de dezembro: no Cine Teatro São Luiz, os eventos acontecem nos dias 20,21 e 22.

Um dos principais equipamentos da cultura de Fortaleza, contará com a apresentação teatral da Blitz Intervenções, da Orquestra do Maestro Poty e o espetáculo "Religae", do grupo cultural Edisca.