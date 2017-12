Natal Alegria na Praça traz lazer para a família

01:00 · 14.12.2017

A pequena Adrycia Nascimento, 6, já sabe o que deseja pedir ao Papai Noel: a "irmã maior" de uma das bonecas que possui. A mãe, Ticiana Nascimento, tirou dez dias de férias para aproveitar a família. Nesta sexta-feira (15), às 18h, elas estão com presenças garantidas na segunda edição do "Natal Alegria na Praça", na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz.

O evento é promovido pelo Sistema Verdes Mares e tem como objetivo reunir a família em prol do Natal com uma programação de celebração. A estrutura será montada na Praça nas duas próximas sextas, 15 e 22. Contará ainda com uma área de lazer para animar a criançada, coral e muita música.

Decoração

A Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz está, desde o dia 29 de novembro, iluminada especialmente com milhares de lâmpadas e adornos natalinos. Diariamente, dezenas de famílias têm visitado o local para registrar a bela decoração.

Cartinhas para o Papai Noel também serão selecionadas. É aí que o sonho de Adrycia poderá ser concretizado. O "Natal Alegria na Praça" reforça o espírito natalino, que é muito forte para a analista contábil Socorro Silva, 58. "É um momento de união para as famílias", comenta.

Socorro tem, neste mês, uma missão diferente: mostrar os encantos natalinos à neta, Rafaela Macêdo, de nove meses. "É a primeira vez que ela sai nesse período", aponta a avó. O tio de Rafaela, Gabriel Silva, 22, compara, "as luzes por aqui estão mais bonitas que ano passado".

A vizinha de Ticiane, que apareceu no começo desta reportagem, Patrícia Correia, 30, conta que neste Natal seu ofício tem sido a "profissão mãe". O marido está trabalhando no interior de outro estado e ela tem se dedicado aos cuidados de Ivina, 6, e Mario, que ainda é de colo. "Essas crianças de hoje só querem estar em shoppings. Então nossa ideia era resgatar o 'estar nas praças'", avaliam as vizinhas.

Grama

O verde da grama da Praça da Imprensa, além de esperar pelo "Natal Alegria na Praça", serve de cenário para fotografias. Fazendo os seus registros, estava a professora Andressa Noronha, 27, com a filha Cecília, de três meses, e a cunhada, Roselane Correia, 27. Este é o primeiro Natal de Andressa com seu "pacotinho de amor", como chama carinhosamente Cecília. Na Praça, Andressa se sente segura. A tranquilidade é o que a atrai. "Meu marido vem e fica logo ali, sentado. Mas eu adoro essa simplicidade, que nos permite apreciar esse ambiente natural", enumera.

As cunhadas lembram de outras crianças que trarão para a Praça na próxima sexta, durante o "Natal Alegria na Praça". "É muito bom esse tipo de evento. Pena que nem todo mundo pode vir apreciar. Estou aqui por conta da licença maternidade, mas há muita gente que não pode ver a decoração por falta de tempo".

O aposentado Aloísio Sousa, 57, resume a decoração: "Muito linda". Todos os dias ele senta em um banco específico da Praça da Imprensa com a cadela Luna, da raça cocker spaniel inglesa. Luna e sua coleira rosa já são peças garantidas ao lugar, conta o aposentado. "Todo mundo já sabe que ela senta aqui. Não tem nem quem se atreva".

Aloísio mora perto e sabia da edição do evento no ano passado, mas acabou esquecendo. "Passou batido, aí perdi. Corri e ainda cheguei mas já estava quase acabando", relembra. A participação neste ano já está garantida. Na próxima sexta ele promete levar as duas netas, uma de quatro e outra de sete anos. "As duas já sabem que sexta-feira têm que estar aqui cedo", complementa. As meninas, certamente, esperam que o avô não se atrase na edição deste ano.