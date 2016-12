'Natal Alegria na Praça' terá vigília

00:00 · 23.12.2016

A Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz encerra, com noite de lazer e orações, atividades realizadas nas últimas sextas-feiras ( FOTO: LUCAS MOURA )

O Natal Alegria na Praça encerra sua programação, hoje, com a celebração da Missa da Vigília pelo padre Raimundo Neto, da Paróquia de São Vicente de Paulo, às 18h15. Com realização do Sistema Verdes Mares, o evento ocorreu ao longo de todas as sextas-feiras de dezembro na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, no Dionísio Torres.

Durante as três noites deste mês que ocorreram as ações, cerca de 2.000 pessoas participaram da programação. O evento tem como objetivo reunir a família em prol da celebração do Natal de uma maneira divertida.

Nesta cerimônia de encerramento, haverá também a entrega de presentes às crianças que enviaram suas cartinhas ao Papai Noel. Nove pequenos tiveram as suas histórias selecionadas e foram contempladas com a campanha. Além da Missa da Vigília, o evento contará com brinquedos e a presença do Papai Noel, que irá tirar fotos com a criançada.

Quem visitar a Praça Chanceler Edson Queiroz, durante a programação, poderá também deixar suas mensagens no "Espaço Notícia do Bem". Neste local, são escritas as boas notícias que se deseja ver veiculadas pelos veículos do Sistema Verdes Mares.

Atividades

Em dezembro, tivemos atrações como o Coral da Universidade de Fortaleza (Unifor), o teatro de fantoches do Serviço Social do Comercio (Sesc) e convidados especiais, entre outras atividades. "Um local muito agradável para um encontro em família e amigos, com um cenário perfeito para fotografar o Natal", conta a estudante Paula Morais, que acompanha as noites na praça.