'Natal Alegria na Praça' terá Missa

01:00 · 21.12.2017

O nascimento de Jesus. Esse é o real sentido do Natal que se aproxima. Por isso, entre as luzes da Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, que colorem e encantam, acontece, nesta sexta-feira (22), às 18h, a Missa da Vigília.

Promovida pela TV Diário, a celebração faz parte do evento Natal Alegria na Praça, que tem como objetivo reunir a família em prol da festa de Natal. A expectativa é que, assim como no ano passado, 1.500 pessoas participem da celebração.

De acordo com o Padre Neto, que realizará a Missa, esses momentos ao ar livre devem ser valorizados, pois promovem a união das famílias, permitindo que estejam juntas em uma ocasião de lazer e bem-estar. "O Natal é ternura, família, contemplação, solidariedade, celebração e ter Jesus presente. O mais importante é ter Jesus presente e recomeçar, renovar nossas esperanças", aconselha o padre.

Causa Mundial

Além disso, o sacerdote destacou que estar presente nos espaços públicos é lutar contra a violência, uma causa mundial. "Neste Natal, vamos abrir portas, mãos e corações.

Perdoar, viver a mensagem do amor que Jesus prega e amar ao próximo", pede o padre Neto. Desde o último dia 18, estruturas estão sendo montadas em quatro bairros de Fortaleza para agradar às famílias. No dia 18, a programação do Natal Alegria na Praça esteve em Messejana; 19, na Barra do Ceará; 20, no Antônio Bezerra e, hoje, 21, estará no Conjunto Ceará.

Apresentações musicais, distribuição de mudas e exposição de projetos sociais estão na programação que se estende até hoje. Amanhã, o programa será encerrado com a Missa da Vigília.