Natal Alegria na Praça leva encanto aos bairros

01:00 · 19.12.2017

Francisco José, 33, aproveitou o fim de tarde de ontem para mudar um pouco o local de trabalho no qual atua. Pipoqueiro profissional, o homem pega todos os dias o seu "carrinho empreendedor" e vende seus produtos a vários estudantes de uma faculdade distante um quilômetro da Praça da Messejana.

Com as férias universitárias, o vendedor ambulante firmou espaço de venda no local a fim de aproveitar a movimentação promovida pelo Natal Alegria na Praça, evento organizado pela TV Diário e patrocinado pela Assembleia Legislativa do Ceará. "Eu vim aqui ver como que está a praça, se tinha gente ou não, crianças, e se tinha algum evento, então notei que estava tendo, montando esse palco aí e resolvi ficar", diz Francisco José entre a venda de uma pipoca e outra.

O Natal Alegria na Praça ganha os bairros após ter feito uma grande festa na última sexta-feira (15), na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, momento de abertura do período pré-natalino. Durante esta semana, o evento irá passear por locais diferentes da cidade de Fortaleza. O primeiro encontro ocorreu ontem, em Messejana, e contou com uma série de atrações.

Logo ao crepúsculo, a Praça principal foi tomada pelas vozes do Coral Canto da Casa, da Universidade Federal do Ceará (UFC). Após a primeira apresentação, entraram em cena a Camerata de Cordas do Projeto Acordes Mágicos (PAM) do Instituto Silva Cruz, o sexteto Irmãos Cruz e a Orquestra do PAM.

De acordo com o diretor pedagógico do Instituto Silva Cruz, Bento Rodrigues Cruz, a música é um dos pontos principais de atuação da instituição. "É um projeto no qual a gente acredita na musicalização, que pode influenciar na formação do ser como um todo e que agrega não só o lado psicológico também, mas o motor", explica Rodrigues ao informar que o projeto engloba 364 alunos, sendo 42 deles só da orquestra.

Afetividade

Segundo a autônoma Maria Lúcia, 32, que acompanha pela primeira vez concertos e coral em Messejana, o Natal Alegria na Praça é uma forma de reunir a família em um momento de descontração e afetividade. "Eu desci do ônibus aqui e a gente veio dar uma olhada, a gente gostou e ficou, aproveitei para pegar uma muda de planta", relata a mãe ao lado da filha Lindsay, de quatro anos, e do filho Davi, de 11. De acordo com ela, o período natalino é momento de fortalecimento dos laços familiares.

Gilson Ferreira, 31, também nunca tinha ido a uma apresentação de camerata. Para o vendedor, as festas de fim de ano expressam felicidade, por isso, a presença do evento é de grande utilidade. "Com tanta violência, um evento como esse é muito bom, ajuda a movimentar a praça, as pessoas se confraternizam. É um período muito feliz".

Nas próximas edições, o Natal Alegria na Praça irá para outras regionais. Hoje, as atrações natalinas desembarcam na Barra do Ceará, na Praça do Marco Zero da cidade de Fortaleza. Amanhã é dia de o bairro Antônio Bezerra receber o evento; na quinta, as apresentações ocorrerão no Conjunto Ceará. Finalizando o evento semanal, na sexta-feira, o festival volta à Praça da Imprensa, para a celebração da Missa da Vigília. As festividades começam todos dias às 18h.

Programação

18/12:

Messejana

Praça de Messejana ( em frente a Igreja Matriz)

R. Padre Pedro de Alencar, S/N - Messejana

19/12:

Barra do Ceará

Praça Marco Zero de Fortaleza;

Trilha do início da delimitação da Barra do Ceará

20/12:

Antônio Bezerra

Praça do Polar;

Rua Tenente Eliezer Costa, 296, Vila Velha