Natal Alegria na Praça atrai público de todas as idades

01:00 · 16.12.2017

Quando o sol sai de cena e a lua começa a inundar a noite alencarina, é o momento das luzes que iluminam a Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz no período natalino abrirem espaço para a ocupação. Lá, a diversidade está presente do palco às banquinhas de vendedores ambulantes, do espaço do Papai Noel ao pula-pula.

É por meio da diversão que crianças, adultos e idosos de todas as idades se divertem com a segunda edição do Natal Alegria na Praça. A ação, promovida pelo Sistema Verdes Mares, proporcionou, nessa sexta-feira (15) uma série de shows, áreas de lazer com atividades e brincadeiras, além do recebimento de cartinhas pelo "bom velhinho". As melhores histórias serão presenteadas pelo Papai Noel.

No momento em que os instrumentos da Big Band da Universidade de Fortaleza (Unifor) - a primeira atração da noite - soavam pela Praça, dona Cesárea de Jesus, 82, ouvia atenta os acordes escolhidos sentadinha na cadeira escolhida no finzinho da plateia. Se o som dos trompetes em alguns momentos comandavam o ritmo e a animação da senhora, o violoncelo fazia com que a memória aflorasse as lembranças dos natais que passou em Viçosa do Ceará, local no qual fincou raízes e se estabeleceu desde criança.

"Lá é animado também. Por essas horas já tá bonito, só não é tão enfeitado como é essa aqui porque o lugar é pequeno, mas tem a Igreja do Céu, do Cristo Rei", referências enumeradas pela mulher ao lembrar dos incontáveis períodos natalinos em que passou no Município. Dona Cesárea está em Fortaleza e foi acompanhar o evento a convite da filha, que destinou um pouco do seu tempo para aproveitar o clima tranquilo de uma noite na qual se comemora o sentido da família.

Silvia Helena, 39, veio de um local mais próximo, porém trouxe a família toda para experimentar o que é considerado por ela como "um espaço de liberdade". Da Comunidade das Quadras, na Aldeota, até a Praça da Imprensa são poucos passos, contudo, das duas edições do Natal Alegria da Praça, essa é a primeira em que participa - e já aproveitou para levar o marido, Iranildo Luciano, e os filhos Pedro Henrique, de oito anos, e Naiara Helena, de um ano e nove meses.

"É gratificante, muito bom mesmo. Quando a gente soube, resolveu logo trazer as crianças. Porque a gente nunca tem um espaço assim. A violência é muito grande e como a gente mora aqui pertinho, não pensamos duas vezes antes de vir", relata a dona de casa.

O autônomo Adriano Bento, 46, levou a família do Montese à Praça da Imprensa apenas em razão do evento, cuja importância para ele é cultural. "A gente vive em um momento em que a cultura está muito desvalorizada, tudo está sendo feito para que as pessoas se tornem mais ignorantes. A gente tem que ir na contramão, no caminho do conhecimento e valorizar tudo isso", analisa.

Com o filho Antônio Miguel, de quatro anos, nos ombros, para o autônomo, a época do ano representa muito mais do que apenas um momento familiar. "Natal para mim é viver o nascimento de Cristo. Não só o consumo, comprar por comprar, dar presente por dar presente, é prestar atenção nos valores, no respeito dos filhos com os pais", considera Adriano.

Pedro Parente, de 16 anos, ainda está no 1º ano do Ensino Médio, mas já demonstra uma responsabilidade grande com o Planeta. "Eu gosto desse contato com a natureza e aí eu pensei em plantar, sempre quis, desde criança", conta o rapaz ao mostrar a muda oferecida pelo evento. Para ele, Natal "é tempo de união, de mudança, de renovação. É um momento como um todo para se reconciliar com as pessoas", diz.

A noite de ontem na Praça da Imprensa foi apenas a primeira de 2017 e contou com a apresentação do Coral Canto da Casa, da Universidade Federal do Ceará (UFC), da Camerata Unifor e do Coral Natal de Luz. No dia 22, ocorrerá a Missa da Vigília, em homenagem ao nascimento de Jesus, às 18h, também na Praça Chanceler Edson Queiroz.

Dia de festa

Música e alegria

Crianças, adultos e idosos de todas as idades se divertiram na primeira noite da segunda edição do Natal Alegria na Praça. A ação, promovida pelo Sistema Verdes Mares, proporcionou, nessa sexta-feira (15) uma série de shows, áreas de lazer com atividades e brincadeiras, além do recebimento de cartinhas pelo Papai Noel. A Big Band da Universidade de Fortaleza (Unifor) foi a primeira a se apresentar, seguida de outras atrações musicais, como a Camerata da Unifor e o Coral Canto da Casa, da Universidade Federal do Ceará (UFC). As festividades continuam na próxima sexta-feira (22), com a Missa da Vigília, em celebração ao nascimento do Menino Jesus. (Fotos: kléber A. Gonçalves)

Enquete

Qual a razão de vir ao Natal Alegria na Praça?

"Muito bom mesmo. Quando a gente soube, resolveu logo trazer as crianças porque a gente nunca tem um espaço assim. Como a gente mora aqui pertinho, a gente não pensou duas vezes antes de vir"

Sílvia Helena

Dona de casa

"Vim trazer meus filhos, com a família, para curtir aqui este momento cultural. É importante a gente trazer eles pra viverem cultura e estimular eles a sempre buscarem cultura, valorizando isso tudo"

Adriano Bento

Autônomo