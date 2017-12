Nas lembranças, a espera por um tempo que não volta

01:00 · 19.12.2017 / atualizado às 01:04

Muita gente reclama por fazer aniversário no fim do ano. Afinal, em época de Natal e Ano Novo, em vez de ganharem presente dobrado, geralmente precisam se contentar com um só (que nem sempre é o que se queria, mas obrigado, por nada). Para Maria de Jesus de Sousa Oliveira, porém, apagar as velas nesse período nunca foi problema. Aliás, neste ano, continuará sendo motivo de orgulho: no próximo 25 de dezembro, ela completará 62 anos comemorados numa das datas mais importantes para quem é cristão como ela.

Nascida no mesmo dia que o Menino Jesus, até ganhou o nome dele, por desejo da avó materna - coincidentemente, outra Maria. "A festa era maior", lembra-se das celebrações a menina criada até os oito anos no Montese, em Fortaleza, na casa da tia que a criou. Do bairro, transferiu-se para o João XXIII, onde tornou-se "moça, depois mulher", teve o único filho e aprendeu as artimanhas da costura.

Festeira, frequentou numerosas tertúlias animadas aos sons da Tropicália e da bossa-nova. Aos finais de semana, também costumava se aventurar nas ondas da Praia do Futuro ou da Barra do Ceará. "Ia de manhãzinha e só voltava à tarde. Ficava mesmo que um camarão de vermelha", ri. São retalhos de um passado não tão distante, mas que não volta mais pela implacabilidade do tempo. Tirano, ele tornou flácida sua pele, tirou-lhe as forças dos joelhos, nublou os olhos antes tão certeiros.

Mas De Jesus não reclama da idade, pois, como pensa, o que envelhece "é a fisionomia, não o coração ou a alma". Assim, a cada nova visita que recebe no Lar Torres de Melo, sua morada há 11 meses, flerta mais uma vez com a juventude - seja nos bate-papos surpresa com as amigas e as primas ou com os encontros agendados com o filho, a cada 15 dias. "Quando eles vêm aqui, o tempo é pouco para conversar", desabafa.

"A vida passa rápido", constata o paulista de Santos Élio de França, 62, outro abrigado no Lar. A voz fraca, rouca, denuncia uma rotina pregressa de bebidas e fumo (dos 14 aos 60 anos, confessa) e uma cirurgia que removeu metade de um pulmão. Já a voz, recuperada após quatro meses de mutismo, conta uma vida sem remorsos: "Tô satisfeito. Eu posso morrer agora. Não me arrependo nem de um minuto, porque tudo que fiz foi por vontade própria", afirma.

Contudo, ele sabe bem que as ações têm reações. O trabalho noturno nas docas santistas hoje reflete numa insônia persistente. As noites dormidas na rua depois de se "encher dos gorós" trouxeram problemas de saúde. A dissolução do primeiro casamento levou à perda de contato com três filhos. "Pelo que vejo, houve uma confusão na nossa separação. Eu me separei da mãe deles, não deles", explica.

Com outras duas filhas, ele consegue falar. Uma delas, sua "menina de 38 anos", é parceira de horas de conversa por videoconferência, direto do Guarujá (depois que Élio descobriu a senha do Wi-Fi, os encontros duram até horas). No entanto, contato mesmo, só virtual, embora a pele implore por um toque e o coração careça de um abraço - porque, no fim das contas, a capa dura do paulista só se dissolve quando perguntado sobre o significado do Natal.

"Sinto uma falta danada do pessoal lá de casa", a voz embarga. "Não tem Natal pra mim. Meus pais já morreram. Meus filhos não estão do meu lado. Fim de ano pra mim é só tristeza", revela. "Mas, na minha tristeza, eu encontro momentos de alegria", emenda. Os olhos marejados não negam: ele daria tudo para reunir todos mais uma vez.

Enquanto esse desejo não pode ser realizado, Élio experimenta outras formas de reviver a juventude. Grudado ao celular, conectado ao Wi-Fi, escuta repetidamente os rocks oldschool (orgulha-se) do Deep Purple, do Whitesnake, dos Rolling Stones e dos Beatles. No peito de respiração por vezes cansada, segue com seu mantra, parafraseando uma música do astro Paul McCartney: "Viva e deixe viver".

