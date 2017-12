Não há cortes na Saúde, diz Camilo

01:00 · 15.12.2017

Diferentemente do que foi dito pelo Conselho Estadual de Saúde (Cesau), cuja informação foi de que houve corte de R$ 150 milhões na área, o governador do Ceará, Camilo Santana, afirmou que não há redução de gastos na Saúde em 2017. Segundo o gestor, o Estado garantiu mais dinheiro para a Pasta.

"O Governo do Ceará não cortou e nem vai cortar dinheiro para a Saúde. Pelo contrário, temos aumentado todos os anos os recursos. Basta ver os números do Estado, que são públicos. Esse é um debate que precisa ser feito com muita transparência e responsabilidade", disse.

De acordo com a assessoria de comunicação do Governo do Estado, foram investidos R$ 98,34 milhões a mais neste ano em comparação a 2016. Entre 1º de janeiro e 14 de dezembro, o montante investido em Saúde no Ceará, é de R$ 3,13 bilhões, frente a R$ 3,03 bi em 2016, conforme o órgão estatal. Os recursos são fruto do Tesouro Estadual (78%) e da União (22%).

De acordo com o secretário de Saúde, Henrique Javi, "no ano de 2017, o que a gente percebe é um acréscimo de recursos para a área da Saúde, que sempre está demandando mais. Vamos terminar o ano com 10% mais de atendimentos na rede estadual". A meta do Governo cearense para o ano de 2018 é reduzir a fila de espera por cirurgias eletivas; para isso, a proposta é fazer parcerias com a iniciativa privada.