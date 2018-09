Mutirão quer recuperar autoestima de 60 mulheres

01:00 · 19.09.2018

A dona de casa Maria de Fátima Germano, de 46 anos, que se sentiu triste ao perder uma das mamas, posteriormente reconstruída, vai se submeter a uma cirurgia, para corrigir um detalhe, na tarde de hoje ( FOTO: HELENE SANTOS )

Restaurar a autoestima e fazer com que as mulheres sintam-se completas novamente é o objetivo do Mutirão de Cirurgia para reconstrução mamária pós câncer. O evento, realizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), beneficiará cerca de 60 mulheres que tiveram o câncer de mama. Pelo menos três hospitais estarão envolvidos no mutirão.

O evento acontece anualmente em todo o Brasil. No Ceará, as cirurgias acontecem desde segunda-feira (17) e seguem até sexta-feira (21). A cada ano é decidido qual segmento a SCBP vai atender - seja as vítimas de câncer de mama, queimaduras etc, segundo o presidente da SBCP Ceará, dr. Giovanni Bezerra.

As 60 pacientes do Estado foram escolhidas conforme o tempo de espera na fila do Sistema Único de Saúde (SUS), informou Giovanni. De acordo com ele, a SCBP compreende o impacto da perda da mama em uma mulher e os profissionais se mobilizaram para fazer as reconstruções. "Aqui no Ceará, a demanda é muito grande. As pacientes que se submeteram à mastectomia ficam mutiladas e nós ficamos preocupados, com vontade de atender essas pessoas que não têm condições de acessar o serviço privado e acabam precisando esperar muito tempo nas filas", relatou o presidente da SBCP Ceará.

Sentimentos

A autoestima é um dos sentimentos mais comentados quando se fala na reconstrução da mama. No fim das contas, o procedimento também vem acompanhado com a restauração da autoestima da mulher. Segundo a SBCP, 88% das mulheres que perdem a mama devido ao câncer são abandonadas pelo marido ou companheiro e desenvolvem quadros como a depressão.

"Essa cirurgia restaura a auto estima da mulher. Ela volta a sentir-se atraente, ativa sexualmente, e retorna à vida normal dela, convívio social, enfim. Elas sentem-se mais femininas, não mais mutiladas, e sim completas. Resgatando essa autoestima, ela consegue ter uma vida normal e feliz", destacou o dr. Giovanni Bezerra.

Ansiedade

A dona de casa Maria de Fátima Germano, de 46 anos, reafirma o que Giovanni relatou. Fátima teve que tirar a mama há três anos após contrair o câncer. A mama foi reconstruída, porém está desigual em relação à outra e sem os detalhes, como o mamilo. Sua cirurgia para consertar esse detalhe deve ser feita hoje (19), e a ansiedade já se instalava na tarde de ontem.

Apesar de não se achar vaidosa, dona Fátima declara que a perda da mama trouxe tristeza. "Foi um pouco triste. Não tive depressão. Achava que eu ia ter, porque a gente como mulher tem vaidade, apesar de eu ser uma mulher simples. Quando me vi só com uma mama foi muito triste pra mim. Senti muita diferença na autoestima", declara a mulher.

Um dos motivos que ajudaram Maria a superar o momento foi o apoio de seu marido e filhos. Ela acreditava que não iria superar, mas comprou um sutiã com próteses e "foi para frente", conta.

Desiguais

Após a reconstrução da mama, Fátima afirmou já sentir-se "muito melhor", apesar dos seios ficarem desiguais. "Me adaptei. Coloquei um sutiã de bojo e fica tão parecido que as pessoas nem percebem", revela ela aos risos.

Sobre a expectativa para a cirurgia, ela conta que já viu o procedimento de algumas mulheres que fizeram a reconstrução durante o mutirão e ficou muito confiante. "Vai ficar lindo! Eu encontrei uma paciente que fez a cirurgia e eu pedi pra ver o resultado. Ficou show! Muito lindo. Estou ansiosa, inclusive suando", conta.