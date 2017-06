Mutirão intensifica combate ao mosquito Aedes aegypti

00:00 · 10.06.2017

As dores agudas e contínuas da chikungunya enrijecem todas as "juntas" de Francisco Helder, 54, há mais de um mês. A mãe, a aposentada Maria das Dores, 87, tem se esquivado da picada do Aedes aegypti e "dessa doença horrível", mas é atingida em cheio pela preocupação com o filho, todos os dias. O sentimento, porém, se converte em ações práticas. No quintal amplo da casa, com plantas, vasilhas para a água do cachorro, ralos e até um tanque desativado, os agentes de endemias da Regional VI não encontraram um foco do mosquito sequer.

A residência da aposentada foi um dos 10.770 imóveis visitados ontem (9) em um mutirão da Prefeitura de Fortaleza no bairro Edson Queiroz, localidade da Capital cujos casos de chikungunya têm aumentado progressivamente e o índice de infestação atinge 1,58%, quando o ideal seria menos de 1%. Até a primeira semana de junho, 382 casos da doença foram confirmados na região e 42 notificações seguem em investigação.

"A gente tem que ficar muito atento. Cuido aqui de casa, converso com os vizinhos também, oriento, porque essa doença precisa acabar", sentencia a aposentada. Apesar disso, a lição de que todo cuidado é pouco perdurou: um dos agentes de endemias encontrou larvas do Aedes aegypti nos primeiros estágios de vida em uma vasilha na cozinha de dona Maria das Dores, na qual havia uma muda de batata doce para plantar. "Os ovos do mosquito também ficam nas raízes da planta, é importante lavar com água corrente", orientou o profissional da Prefeitura.

Durante a ação, cerca de 700 agentes de endemias de todas as regionais da cidade foram distribuídos nos quarteirões para as inspeções em casas e apartamentos. Dentro dos imóveis, os profissionais de saúde fazem uma varredura nas áreas externas - como jardins e quintais - e em todos os cômodos à procura de focos do mosquito ou de potenciais criadouros. De acordo com o Supervisor Geral de Endemias da Regional VI, Itamar Mendes, "o maior problema são os locais fechados, que às vezes nem se sabe quem são os donos. Mas os perigos estão também nos chamados depósitos rasteiros: tanques, tinas e tambores".

Apesar de representar perigo à proliferação do mosquito transmissor das arboviroses, o hábito de guardar água limpa, como aponta o supervisor de endemias Ricardo Duarte, se dá "nos bairros onde a carência desse recurso é maior, sendo muito comum encontrar tambores e tanques cheios, sem os cuidados necessários'. Aliadas a esse problema, as questões ambientais e climáticas também podem favorecer a reprodução do Aedes aegypti em determinados pontos da cidade.

Chuva e calor

"Em períodos chuvosos, o número de criadouros aumenta, porque a probabilidade de haver água limpa e parada é maior. Com mais calor e mais umidade, o ciclo de vida do mosquito é encurtado, o que redobra a necessidade de atenção", explica o coordenador do Núcleo de Vigilância em Saúde, Nélio Morais.

O procedimento durante as visitas de rotina ou em mutirões é eliminar os focos, aplicar telas de proteção e orientar os moradores sobre as medidas preventivas, além de utilizar tratamentos químico, com larvicidas, e biológico, em que peixes Betta são colocados em poços e tanques para eliminação das larvas. O trabalho dos agentes, explica Mendes, deve ser bimestral: uma casa inspecionada hoje deverá ser revisitada em até 40 dias úteis, "mas nossa quantidade de agentes ainda é insuficiente, o que prolonga, muitas vezes, esse prazo, e não é o ideal", reconhece o supervisor.

Além das blitze de combate ao mosquito casa a casa, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realiza ações educativas, inspeção semanal em prédios públicos - como escolas e postos de saúde - e ainda a Operação Quintal Limpo, em que agentes de endemias buscam lixo e objetos inutilizados em áreas externas das residências, a fim de efetuar limpeza e diminuir os potenciais criadouros do mosquito.