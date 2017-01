Mutirão de paternidade atende 1.000 pessoas

00:00 · 18.01.2017 por Ranniery Melo - Repórter

Em 2016, foram realizados dois mutirões do Pai Presente, bem como 170 exames de DNA realizados gratuitamente ( FOTO: LUCAS DE MENEZES )

Ter a própria identidade é o que torna cada pessoa única. No processo de formação individual, conhecer as próprias origens é um passo importante. E isso inclui os laços paternais. Na busca pelo estímulo ao reconhecimento de paternidade no Estado, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) comemora as cerca de mil pessoas contempladas pelo projeto de mutirões Pai Presente durante o ano de 2016.

O projeto já acontece há seis anos e, nesse tempo, conseguiu garantir a paternidade para mais de 6.600 pessoas. Em 2016, nos meses de maio, julho e setembro, foram realizados dois mutirões do programa Pai Presente, além de ações em seis escolas públicas de Fortaleza, nos bairros Itaperi, Aerolândia, Barra do Ceará, Jangurussu, Rodolfo Teófilo e Bom Jardim.

Positiva

Para a juiza auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Ceará e coordenadora do programa, Roberta Ponte Marques Maia, a avaliação dos resultados obtidos com as ações é positiva. "Este é um projeto que existe há seis anos. Intensificamos as ações em 2016 considerando o grande número de crianças que não tinham o nome do pai nas certidões de nascimento", comenta.

Por meio dos mutirões, foi possível estabelecer 300 reconhecimentos espontâneos de paternidade, 385 audiências de conciliação, bem como 170 exames de DNA realizados gratuitamente. A responsável pelo projeto esclarece a importância do ato para a formação das crianças e adolescentes que podem, finalmente, contar com o nome do pai nos registros oficiais. "É um projeto de extrema importância. Ter o nome do pai implica até no desenvolvimento da criança. A ausência desse dado pode causar angústia, tristeza, vergonha. Então o Poder Judiciário atua para efetivar esse direito fundamental, que é o de saber a própria origem, além de garantir a pensão alimentícia", conta Roberta.

A juíza auxiliar da Corregedoria garante que o processo de reconhecimento geralmente acontece de forma rápida e que já existe a procura dos próprios pais em reconhecer os filho.