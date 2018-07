Musicoterapia faz pintura em muro

01:00 · 14.07.2018

A Musicoterapia começou em junho e segue até setembro com intervenções urbanas na cidade ( FOTO: THIAGO GADELHA )

O Projeto Musicoterapia, que visa arrecadar dinheiro para a instituição filantrópica Desafio Jovem, coloriu um muro próximo ao Mercado dos Pinhões na tarde dessa sexta (13). O grafite, realizado por cinco artistas urbanos de forma voluntária, busca chamar atenção para o projeto que tem como objetivo ajudar cerca de 250 jovens que lutam contra o vício em psicoativos.

Uma realização da empresa Bolero Comunicação através do Prêmio GP Verdes Mares, a Musicoterapia começou em junho e segue até setembro com intervenções urbanas, venda de gift cards, camisas e cartazes. Segundo Thomaz Costa, diretor de conteúdo da Bolero, 30 artistas musicais compõem os gift cards que estão sendo vendidos por R$ 5,00 em stands nos shoppings Iguatemi, RioMar e Del Passeio, além do restaurante Lé Marché. Outros 12 artistas plásticos desenharam cartazes com o objetivo da venda.

"Queremos dar uma segunda chance às pessoas, gostamos muito do assunto porque achamos que é uma forma de descriminalizar e contribuir para uma cidade melhor, com menos drogas", conta Thomaz. Ainda não há uma pretensão fixa de valor para ser arrecadado, mas o diretor de conteúdo afirma que as vendas têm sido boas.

Gabriel Qroz, artista urbano, é um dos cinco que se dispuseram a pintar a parede para o Musicoterapia. "Para mim, a arte muda tudo, muda uma vida e isso talvez seja um ponto de partida para eles começarem a fazer arte", relata.

Ajudar é sinônimo de felicidade, para Olavo Lima, sócio do restaurante Lé Marché, que promove a venda dos gift cards há dois dias. "Tudo que é para ajudar uma causa nobre, estamos disponíveis e abertos".