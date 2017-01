Música coreana marca primeiro dia do Sana Fest

00:00 · 21.01.2017

Cultura jovem Personagens marcantes do dia a dia e do imaginário jovem estiveram presentes no Centro de Eventos. As atividades começaram nessa sexta-feira e seguem até domingo. Serão mais de 10 horas de programação nesta edição de janeiro que, pela primeira vez, terá três dias ( FOTOS: THIAGO GADELHA )

Com a expectativa de reunir 60 mil pessoas entre sexta-feira e domingo, o Sana Fest 2017 acontece no Centro de Eventos do Ceará, oferecendo não apenas diversão aos participantes: já consolidado no calendário anual da cultura "geek" da cidade, o Sana Fest se firma cada vez mais como evento que congrega serviços, arte e tecnologia.

A programação do 1º dia de atividades contou com o Concurso Pocket de K-Pop, música popular coreana que reúne diferentes elementos audiovisuais. Os vencedores da disputa, Vernon Correia e Matheus Fernandes, apresentaram uma coreografia e cativaram o público. Para eles, o espaço organizado para os fãs de K-Pop contribui para a disseminação da cultura oriental.

"É muito importante porque esse estilo musical não é muito conhecido no meio. O pop americano tem mais espaço, mas aqui no Ceará tem muita gente que curte o som. Para nós, ter esse estilo no Sana Fest atende todo o público presente", afirma o estudante Vernon Correia.

Esta é a primeira vez que a edição de janeiro é realizada durante três dias. De acordo com o diretor geral do Sana Fest, Igor Lucena, são 10 horas de programação diária que contribuem também para as vendas dos estandistas. "Eles ficaram satisfeitos porque é mais tempo de venda, então a gente consegue mais negócios. É excelente ver que essa cultura está saindo de um nicho e se tornando um mercado cheio de possibilidades", justifica Igor Lucena.

Oportunidade

É o caso da ilustradora Nádia Lopes que vê no Sana Fest a oportunidade de comercializar os produtos que ela desenvolve. Além de contribuir no orçamento mensal, Nádia revela que as vendas permitem uma maior aproximação dos participantes com a sua arte. "O dinheiro é bom, mas interagir com alguém que admira o seu trabalho não tem preço", conclui.

De um lado a outro, é possível ver pessoas vestidas de cosplays, inspiradas nos personagens orientais. O profissional de marketing Tarcísio Mesquita, 25, decidiu fazer diferente. Na edição deste ano, ele desenhou e costurou a sua própria fantasia para ir ao evento, intitulada "Elfo".

O processo de produção autoral da roupa envolveu inicialmente a compra dos materiais: madeira para a confecção da espada, borracha, cola e couro para revestir a armadura. O preço final da fantasia custou, em média, R$ 200.

Tarcísio conta que o valor investido na confecção da vestimenta viabiliza a aquisição de futuras fantasias. "Tudo que eu gasto, recupero depois vendendo ou ganhando premiações em desfiles. Quando é roupa autoral, eu guardo porque as pessoas não compram cosplays desconhecidos", explica. (Colaborou Felipe Mesquita)

ENQUETE

Como avalia a cena geek local?

"É interessante, embora seja pouco divulgada. Muitos jovens não conhecem e têm preconceito. Mas eu acredito que o Sana tem ajudado a divulgar essa cultura porque as pessoas podem aprender sobre esse universo"

Gabriela Vitoriano

Jornalista

"Eu vejo que a cultura geek tem um crescimento muito bom, mas ainda falta um pouco de visibilidade se a gente comparar com outros estados. Com o Sana, a gente vai ganhando espaço e novas oportunidades"

Mateus Galvão

Estudante