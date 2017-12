Município quer empresa para realizar transplantes

01:00 · 15.12.2017 por João Lima Neto - Repórter

Em meio à falta de medicamentos, materiais hospitalares e até uma morte na fila de espera por um coração, a Prefeitura de Fortaleza está em busca de instituições filantrópicas, entidades privadas com ou sem fins lucrativos, interessadas em prestar serviços de transplante de órgãos, tecidos e células e procedimentos relacionados, nas modalidades ambulatorial e hospitalar. Conforme chamada pública nº 020/2017 licitada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em novembro deste ano, o total de recursos previstos para a prestadora de serviço será de até R$ 24.718.536,36.

A licitação estabelece os tipos de cirurgias que a futura empresa irá realizar: transplantes de órgãos, tecidos e células. A vencedora da licitação irá ainda cuidar da coleta e exame para fins de doação de órgãos, tecidos e células e também dos exames de imunogenéticos/histocompatibilidade para identificação de doador de órgão.

No edital de convocação da Prefeitura, o valor que será pago é resultante da estimativa de metas quantitativas e financeiras, baseadas em série histórica de produção ambulatorial e hospitalar aprovada no Sistema de Informação Ambulatorial e Hospitalar (SIA) e Sistema de informação Hospitalar (SIH), a partir da composição de quantias de procedimentos constantes em tabela do Ministério da Saúde, agregados em nível de forma de organização. Ainda segunda o edital, a despesa decorrente da contratação ocorrerá por conta do Componente do Fundo de Ações Estratégicas e Compensações (Faec) do Bloco de Financiamento de Assistência de Média e Alta Complexidade do Ministério da Saúde, não havendo limite pré-fixados de metas físicas e financeiras. A remuneração dos serviços se dará por valores pós-fixados conforme produção aprovada e autorizada pela SMS.

A Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará (OAB-CE) diz ser favorável à boa prestação e ampliação dos serviços fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas que a prestação dos atendimentos deve seguir uma hierarquia.

Constituição

Laciana Lacerda, integrante da Comissão de Saúde da OAB-CE e membro do Conselho Estadual de Saúde, explica que "a Constituição brasileira age de forma a proteger a legalidade dos atos. A OAB-CE segue o que é preconizado em lei. Esses serviços devem ser prestados preferencialmente pelo poder público. Na ausência de condições para que isso aconteça é preciso, de forma hierárquica, priorizar a filantropia. Não conseguindo esse serviço suplementar, se dirige ao setor privado. Não deve ser a regra".

A presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde do Estado do Ceará (Sindisaúde), Marta Brandão, avalia de forma negativa a licitação para prestação do serviço de transplantes. "Uma tentativa de privatização do SUS. Acho que é o caminho para colocar algo que é muito importante, a privatização do transplante. Mais uma iniciativa de terceirizar esse serviço tão complicado. Iremos verificar com o setor jurídico a legalidade dessa medida".

A reportagem entrou em contato com a SMS para esclarecer mais detalhes do serviço. Em nota, a Pasta informou que o chamamento público para transplante de órgãos, tecidos e células encontra-se em transição, aguardando a conclusão das próximas etapas. A Secretaria declarou, ainda, que aguarda a finalização do processo para publicação do prestador credenciado nas modalidades ambulatorial e hospitalar.

Mais informações:

Para consultar o edital de credenciamento Nº 3614, acesse o compras.fortaleza.ce.gov.br, na sessão de editais e licitações