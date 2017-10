Mundo Unifor realiza 8ª edição

00:00 · 10.10.2017

Vem aí a 8ª edição do Mundo Unifor. Com o tema "As artes do pensamento em tempos de mudanças", a Universidade une forças para a convergência de conhecimento. O Mundo Unifor acontecerá no período de 16 a 21 de outubro, no Campus da Universidade de Fortaleza (Unifor) e trará grandes expoentes de diversas áreas do conhecimento como: Márcia Tiburi, Vladimir Safattle, Cotardo Calligaris e Sérgio Abranches.

Os primeiros dias do Mundo Unifor, 16, 17 e 18 de outubro, serão destinados aos Encontros Científicos, momento em que professores e alunos expõem e debatem temas atuais pertencentes à ciência, cultura e tecnologia. A divulgação dos trabalhos deferidos será realizada no dia 25 de setembro.

Trabalhos

A apresentação dos Encontros Científicos acontecerá a partir do dia 16 de outubro, quando serão exibidos os trabalhos das ciências humanas e também das ciências sociais aplicadas.

O dia 17 de outubro será voltado para o campo das exatas, tecnologia e ciências jurídicas. Já no dia 18, serão apresentados os trabalhos das ciências da vida. Por outro lado, o encontro de práticas docentes acontecerá no dia 20 de outubro.

Os Encontros Científicos têm como objetivo divulgar as atividades de pesquisa realizadas não só por alunos, professores e gestores da Unifor, mas por participantes de outras instituições do País. No demais dias, 19, 20 e 21 de outubro, o campus recebe grandes nomes de todo o País, que realizarão palestras e ministrarão oficinas.

Homenagem

Na programação Cultural, o Mundo Unifor realiza mais uma edição da Unifor Plástica, que neste ano homenageia o cearense Sérvulo Esmeraldo, e do Prêmio de Literatura Unifor, além de estar com visitação aberta para a mostra "Antonio Bandeira: um abstracionista amigo da vida". Complementando a programação artística, teremos o show do cantor Marcelo Jeneci, além d a performance poética de Arnaldo Antunes.