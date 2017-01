Multidão saúda 2017 no Aterro da Praia de Iracema

01:00 · 02.01.2017 / atualizado às 01:01 por Renato Bezerra / Fernanda Cavalli - Repórteres

A queima de fogos na Praia de Iracema durou 17 minutos, foi a maior do País ( FOTO: KLEBER A GONÇALVES )

Até que enfim 2017 chegou. O sentimento de muitas pessoas, carregado de esperança por um ano completamente diferente do que passou, invadiu a Terra da Luz. De norte a sul, leste a oeste da Capital cearense, as festas de comemoração ao período que se inicia foram embaladas por diversos sons, estilos, danças, cores, paixões, além da certeza de que o povo merece mais, merece o melhor.

Cerca de 1 milhão de pessoas, segundo estimativa da Prefeitura de Fortaleza, compareceram ao Aterro da Praia de Iracema, justificando o título de uma das maiores festas de Réveillon do País. Após a contagem regressiva, puxada pelo humorista Falcão, o céu se encheu de cores em um show pirotécnico que durou 17 minutos- o maior do País-, para alegria da multidão, ao som de palmas, gritos, olhares com brilho e celulares em punho.

No local não faltaram ritmos. Com 13 atrações, entre artistas locais e nacionais, teve gosto para todos os públicos, do forró ao sertanejo, do axé ao rock. A dupla Luis Marcelo & Gabriel foi uma das primeiras a subir ao palco. No repertório, os artistas trouxeram músicas sertanejas de renome nacional, como a "Porque foi embora?". A alegria contagiante das coleguinhas Simone e Simaria também foi destaque na noite. Cearenses e turistas uniram-se em uma só voz já nos primeiros acordes que mais fizeram sucesso nas vozes da dupla ao longo de 2016, como: "126 cabides", "Duvido Você Não Tomas Uma", "Quando o mel é bom" e "Meu violão e o nosso cachorro".

A aposentada Salete Barbosa, 60, cearense, mas que mora em São Paulo, vem passar o Réveillon em Fortaleza todos os anos. Para a festa no Aterro, fez questão de chegar cedo e garantiu lugar na grade para ver de perto as coleguinhas. Jorge e Mateus, uma das atrações mais aguardadas para fechar 2016, agitou a multidão ao som de canções do mais recente trabalho. "Como sempre feito nunca", "Sosseguei", "Paredes" e "Louca de Saudade", foram algumas das músicas cantadas pelos artistas, para alegria e lágrimas de emoção da estudante Dara de Jesus Mendes, 18, que viajou de Sorocaba (SP) para passar o Réveillon em Fortaleza para ver os ídolos. "Vale muito a pena fazer esse esforço. As músicas são muito boas e eles dão muita atenção aos fãs". A principal atração da noite, a cantora Claudia Leitte, subiu ao palco logo após a queima de fogos e levou o público ao delírio cantando seus maiores sucessos. Na avaliação da atleta de basquete e cadeirante Shirley Moraes, 26, a acessibilidade promovida no espaço na festa desse ano também foi um ponto positivo. "Está bem maior do que em 2014, quando eu vim pela última vez".

Clubes

Embora a orla da Capital cearense tenha sido a grande atração do Ano-Novo de Fortaleza, não foi apenas a festa do Aterro da Praia de Iracema que animou os fortalezenses e turistas. Hotéis, restaurantes, barracas de praia e clubes tradicionais da cidade, ofereceram uma programação especial, com grandes nomes da música brasileira, além de decoração temática e, claro, muitos fogos de artifício que coloriram o céu e os sonhos das pessoas.

Há 24 anos, o Marina Park Hotel realiza uma das maiores festas de Réveillon da capital alencarina. A noite reuniu cerca de 5 mil pessoas, que brindaram a passagem de ano sob um show pirotécnico realizado pelo hotel. O grande nome da noite foi a cantora Ivete Sangalo, que entrou no palco logo após a contagem regressiva. A programação contou ainda com a banda Caribbean Kings e Márcia Felipe.

Depois de um ano cheio de conquistas, a empresária Hayanna Melo decidiu comemorar o Réveillon no hotel, junto com o marido e a família. "2016 foi muito especial porque eu consegui abrir a minha empresa. Para 2017, eu quero focar no trabalho e cuidar do meu bebê (filho)", destacou.

Com vista privilegiada para o Aterro da Praia de Iracema, o Ideal Clube apostou no branco e amarelo, por um ano mais calmo e com menos aperto financeiro, ao som de Luisinho Magalhães e Banda Dona Zefa.

O cenário político e econômico do País foi destacado pela maioria dos entrevistados, como um dos grandes pontos negativos de 2016. "Foi muito ruim. A minha profissão não foi tão afetada, mas foi um ano muito difícil para o nosso País. Espero que, em 2017, as coisas melhorem", enfatizou o dentista Cláudio Philomeno, que escolheu a tradicional festa do Iate Clube, para passar a virada com a família.

Mar mediterrâneo

Uma verdadeira viagem a três refúgios do mar mediterrâneo, pelas ilhas gregas Mykonos, Santorini e Ios. Este foi o cenário temático no Colosso Lake Lounge, que teve shows das bandas Jorge e Mateus, Oito7Nove4, Pedro e Benício e Marcinho. "Eu sempre frequento o Colosso, mas é a primeira vez que eu passo o Ano-Novo aqui. Estou adorando, porque não tem aquele tumulto da Praia de Iracema", frisou a estudante Adriana Lima.