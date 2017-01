Mudança em terminal gera queixas entre os usuários

00:00 · 31.01.2017

A edificação anexa, que recebe as 57 linhas, é menor que a matriz do equipamento ( FOTO: JOSÉ LEOMAR )

"Isso aqui é o que? Vão reformar, é?" "Onde é que 'tá' a parada do Messejana Centro?" Às 8h de ontem, primeiro dia de funcionamento das duas plataformas anexas do Terminal de Messejana, passageiros queixaram-se da desinformação e das grandes filas de espera. O espaço recebe provisoriamente, em 26 pontos, as 57 linhas de ônibus que circulavam pelo terminal, pois o equipamento passa por reforma e ampliação. A obra deverá ser concluída até novembro deste ano, segundo informações da Secretaria de Infraestrutura (Seinf).

Para orientar passageiros e motoristas, agentes da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), do Sindiônibus e da Socicam (empresa que gerencia o terminal) permanecerão no local até a finalização dos trabalhos. Apesar disso, ontem, muitos usuários tiveram dificuldades para chegar ao ponto de ônibus e também enfrentaram longas filas. "Já estou há meia hora esperando. Nunca cheguei atrasada no meu trabalho, hoje vou chegar. Pura desorganização", reclamou a auxiliar administrativa Auri Sousa, 65.

O presidente interino da Etufor, Antônio Ferreira, considerou o primeiro dia de operações "tranquilo", mas reconheceu que os veículos ainda têm dificuldades para acessar o terminal. "A gente pede desculpas ao usuário, é um transtorno provisório. Temos cinco carros extras, que serão utilizados em caso de necessidade", esclareceu.

Intervenção

A edificação anexa é menor que a matriz e tem duas plataformas de embarque e desembarque, espaço para boxes e para a administração. Alguns passageiros consideraram o local apertado, mas, segundo a Seinf, o anexo deverá "receber de forma eficiente", até o término da ampliação do terminal, os 150 mil usuários do local.

As intervenções para reforma do Terminal de Messejana fazem parte da implantação do Corredor Messejana/Centro e tiveram início em julho de 2016, com a construção do anexo. "Na segunda etapa, faremos a requalificação geral, com aumento da área do terminal em até 71%", garante a titular da Seinf, Manuela Nogueira.

O terminal passará dos atuais 4.000m² para 6.850m² de área construída, com três plataformas, além dos boxes, administração, descanso de motoristas e cobradores e bicicletário. O projeto, orçado em R$ 17,4 milhões, inclui a revitalização da praça anexa ao terminal. (Colaborou Theyse Viana)