Mudança climática ocasiona proliferação de muriçocas

Entre os métodos mais eficazes de se livrar da presença dos pernilongos dentro de casa ou apartamento está o uso do mosquiteiro, principalmente para a proteção de crianças e idosos ( FOTO: KID JÚNIOR )

Com a mudança climática, com alternâncias de chuvas e calor, os focos de Culex ou muriçocas se proliferam em Fortaleza. O mosquito não transmite nenhuma doença grave, no entanto, sua picada pode causar problemas cutâneos ou alergias. Sem falar que o zumbido de suas asas tiram o sono de muita gente, principalmente nos bairros mais próximos a rios, lagos, lagoas ou córregos, como Lagamar, Edson Queiroz, Aeroporto, Papicu, Cocó, São João de Tauape e Aerolândia.

Moradores dessas e outras áreas sofrem e reclamam, mas sabem que todo ano acontece a mesma coisa. "Chuvas, aumento de temperatura e também umidade contribuem para que as muriçocas se multipliquem rapidamente", aponta o assessor técnico da Célula de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Nélio Morais.

Segundo ele, fossas estouradas, esgotos a céu aberto, bocas-de-lobo e água parada são também potenciais criadouros do pernilongo. "Se a rede de esgoto está obstruída ou há lixo nos canais, elas se reproduzem. Lógico, os incômodos são inevitáveis e a população procura fazer de tudo para se livrar de suas picadas", comenta Nélio.

A partir das 16 horas, informa, elas começam a aparecer e vale tudo para se proteger. Entre os métodos mais eficazes de se livrar da presença dos pernilongos dentro de casa ou apartamento já é antigo: basta selar portas e janelas. O uso de telas também é recomendado. Uma coisa importante a ter em mente é o uso de repelentes químicos. Devem ser usados apenas em emergências. Os insetos desenvolvem resistência rapidamente, explica Moraes; logo, diz, quanto mais se usa este método mais resistente o pernilongo pode ficar. Nélio destaca que a SMS só utiliza nas ações de prevenção não só contra o Culex, como também do Aedes aegypti, o larvicida biológico. "É ecologicamente correto e recomendável".

O produto está sendo usado na Operação Inverno, em curso desde outubro passado. Já foram visitados dez bairros na Capital: Bom Jardim, Jangurussu, Autran Nunes, Cristo Redentor/Pirambu, Barroso, Edson Queiroz, Vicente Pinzón, Prefeito José Walter, Conjunto Palmeiras e Montese. Outros serão vistoriadas até o fim do mês.

Independentemente do trabalho da SMS em parceria com a Defesa Civil de Fortaleza, a população recorre a outros métodos para conter o ataque das muriçocas. Para proteger, principalmente, crianças e idosos, o mosquiteiro é um dos preferidos. Ele impede que o mosquito se aproxime de quem está dormindo. Óleos e essências à base de citronela também são alternativas. "É um repelente natural; então usar vela de citronela ou pulverizar o ambiente com a essência funciona bem", explica o dermatologista José Paulo de Souza.

O ventilador e o ar-condicionado, além de combaterem o calor, também ajudam a proteger de picadas. "As baixas temperaturas de um ambiente com ar-condicionado não agradam o mosquito, que gosta de calor e umidade. E o ventilador desestabiliza o seu voo, impedindo que ele se aproxime", ressalta.

Raquete

Outra solução utilizada pelas pessoas é a raquete elétrica. Basta o pernilongo encostar na grade que é abatido. São vendidas em semáforos, supermercados e lojas em geral. No entanto, elas não são capazes de eliminar a infestação das muriçocas e é muito difícil alguém passar a noite toda acordado só para usá-las.

Para Nélio Moraes, o melhor remédio é mesmo a prevenção. O pernilongo se reproduz em água parada. Fossas e caixas de água devem ser tampadas. Calhas e vasos precisam ser mantidos secos, sem água acumulada. "É preciso observar se os ralos estão entupidos, pois eles também podem servir de criadouro para o mosquito".