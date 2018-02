MPF tem 100 inquéritos e ações sobre o Minha Casa Minha Vida

01:00 · 21.02.2018 por Nícolas Paulino - Repórter

No intento de atender a pessoas de baixa renda que não teriam outras opções de conseguir casa própria, o Governo Federal lançou, em março de 2009, o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). No entanto, decorridos quase nove anos da iniciativa, são constatadas diversas irregularidades, como invasões e comercialização ilegal de imóveis. O Ministério Público Federal no Ceará (MPF-CE) possui, atualmente, exatos 100 procedimentos ativos, entre inquéritos e ações ajuizadas, que tratam sobre o Programa. No entanto, o órgão não detalhou por quais motivos eles transcorrem.

No último sábado, o Diário do Nordeste mostrou que não é difícil encontrar pessoas dispostas a burlar as regras da faixa 1 do Programa. Em quatro condomínios visitados pela equipe de reportagem, em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú, foram encontrados apartamentos à venda mediante pagamento em dinheiro, promissórias e até no cartão de crédito. A prática também acontece, ilegalmente, através de redes sociais.

Apartamentos financiados pela faixa 1 são os mais baratos do MCMV e atendem a famílias com renda familiar bruta mensal de até R$1,8 mil, contando com financiamento de até 10 anos através de prestações mensais que variam de R$80 a R$270. Segundo a Caixa Econômica Federal, o imóvel pode ser vendido "desde que o beneficiário quite integralmente o valor do imóvel, com total devolução dos subsídios".

Apesar disso, problemas são verificados "não só no Ceará, mas em todo o Brasil", conforme José Cleverlânio Pereira, titular da 6ª Promotoria de Justiça Cível do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Ele afirma que a entidade irá convocar uma reunião, no próximo mês, com representantes do MPF-CE, da Caixa Econômica, da Polícia Federal e da Habitafor para discutir caminhos que minimizem os problemas relacionados ao MCMV.

"Como o Programa trata de verba federal, da União, a venda se configura como um crime de natureza federal. A atribuição específica é do MPF, mas o MPCE também tem essa preocupação", afirma. Para o promotor, ao Programa cabe uma fiscalização mais rigorosa que, a rigor, deveria ser feita pela Caixa, "mas, aparentemente, ela não teria pessoal suficiente".

Apurada a irregularidade, a Caixa deveria comunicar o fato à Polícia Federal e ajuizar uma ação de reintegração de posse. Por crime contra o sistema financeiro nacional, o beneficiário está sujeito a pena de dois a seis anos, conforme o artigo 20 da Lei 7.492/1986. "Esse tipo de venda é nulo do ponto de vista jurídico. Quem vendeu o apartamento fica proibido de receber novos benefícios e pode tanto responder criminalmente como ser obrigado a restituir os subsídios do Programa", esclarece o promotor.

Segundo Cleverlânio, quem comprou o imóvel também pode ser penalizado, bem como o corretor que interviu na compra. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 15ª Região (Creci-CE) alerta que profissionais só podem intermediar vendas de imóveis a partir da faixa 2 do MCMV, já que, na faixa 1, o interessado precisa se inscrever em programas de habitação para iniciar o processo de seleção e distribuição através de sorteios.

Segundo Geovano Oliveira, gerente de fiscalização do Creci-CE, imóveis, stands e loteamentos da Capital e do Interior são percorridos para apurar denúncias de exercício ilegal da profissional e condutas antiéticas dos corretores. No ano passado, foram autuados 278 contraventores pelo exercício ilegal da profissão. Em janeiro deste ano, a entidade fez mais 33 autuações.

Indagado sobre quantos deles atuavam na venda de imóveis do MCMV, Oliveira pontua que "não são frequentes". Sobre as penalidades, ele explica que profissionais registrados podem sofrer de advertência verbal à cassação do exercício profissional. Já os contraventores são denunciados a delegacias.

Pelo artigo 47 da lei 3.688/41, das Contravenções Penais, eles podem ser presos pelo período de quinze dias a três meses ou pagar multa.

Fique por dentro

Comprador pode desistir do contrato

Em julho de 2017, o Ministério das Cidades publicou a Portaria 488, que regulamenta a rescisão dos contratos de beneficiários de unidades habitacionais do MCMV. Pela nova norma, pode ocorrer distrato nos casos de desistência do beneficiário, descumprimento contratual, ocupação irregular, desvio de finalidade e inadimplemento com os pagamentos das prestações da compra e venda por solicitação do beneficiário.

Depois que o beneficiário assina a rescisão, a unidade habitacional retorna para a propriedade do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e volta ao MCMV para ser destinado a outra família. Para o promotor José Cleverlânio, da 6ª Promotoria de Justiça Cível do MPCE, a medida permite outros caminhos de desistir do empreendimento (motivadas tanto por dificuldades financeiras quanto por conflitos violentos) que não seja a venda, que é ilegal.

"Vínhamos estudando essa realidade em vários estados do País. Lamentavelmente, no Brasil, há essa cultura de negociata e descumprimento da lei. Algumas pessoas recebem o imóvel sem ter interesse ou já prevendo o lucro. Encontramos, inclusive, imóveis por onde já haviam passado, desde contratante original, cinco ou seis pessoas", analisa o especialista em conflitos fundiários e defesa da moradia.