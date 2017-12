MPC apura irregularidade na Secretaria de Saúde

01:00 · 20.12.2017 por Cadu Freitas - Repórter

"A Grande Família" foi o nome escolhido pelo Ministério Público de Contas (MPC), órgão vinculado ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), para nomear um esquema de nepotismo investigado na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa-CE), que atinge o titular da Pasta, Henrique Javi, e outros servidores do "alto escalão" na área.

A apuração é um desdobramento da "Operação Medicar", cuja deflagração ocorreu em outubro deste ano a fim de investigar esquema de compra indevida de medicamentos e materiais médico-hospitalares.

Durante as primeiras diligências da "Medicar", o MPC observou que a irmã do secretário da Saúde, Eva Cristina Almeida de Sousa, estava trabalhando na Superintendência de Apoio à Gestão da Rede de Unidades de Saúde (SRU), como terceirizada, na função de assessora técnica IV.

A partir daí, o órgão solicitou junto à Secretaria a listagem de todos os funcionários terceirizados que atuavam em órgãos ou instituições vinculados à Pasta e cruzou inicialmente os sobrenomes deles com servidores de cargos representativos da Sesa.

Na apuração, surgiu outro irmão de Henrique Javi, o terceirizado como auxiliar administrativo Lucas Javi de Sousa, lotado na própria Secretaria. Além dos familiares do secretário, também foram encontradas a irmã e a sobrinha da chefe de Assessoria Jurídica da Pasta, Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira; a filha da servidora Melânia Ximenes Castro, que ocupou cargo de coordenadora até agosto de 2015; além de dois sobrinhos da coordenadora Hilma Alves da Silva. De acordo com o procurador do MPC Gleydson Alexandre, foi feita uma análise preliminar com alguns agente públicos, como o secretário e coordenadoras, mas o órgão pretende dar prosseguimento às demais diligências.

"Agora vamos fazer uma varredura completa para ver esses casos, pois só foi o começo da Operação e ainda vamos achar mais", afirmou. Com a intenção de resolver as questões levantadas, o MPC expediu uma recomendação ministerial ao secretário da Saúde solicitando o afastamento imediato dos servidores acusados da ocorrência de nepotismo. O prazo dado pela instituição foi de até três dias úteis. "Espero até que a Sesa, tendo em vista essas questões, já demita esse pessoal que tenha qualquer vínculo com servidores da Secretaria da Saúde, principalmente do alto escalão", apontou o procurador.

Interferência

Segundo Gleydson Alexandre, no crime de nepotismo não é necessário que haja a comprovação de interferência dos entes públicos, uma vez que o vínculo familiar já demonstra que ela é "presumida". De acordo com o procurador, "não há que duvidar que o secretário, que é gestor da Pasta, não interfira na contratação do irmão e da irmã pela secretaria da Saúde".

A Sesa se manifestou por meio de nota informando que "realiza as contratações de seus profissionais de acordo com a lei". Em relação à recomendação do Ministério Público de Contas, a Secretaria informou que "os casos estão sendo avaliados com consulta à Procuradoria Geral do Estado e ao Tribunal de Contas do Estado, a fim de que tudo seja devidamente esclarecido".

Próximos passos

Caso a recomendação do MPC não seja atendida ou seja parcialmente, o órgão deverá entrar com uma representação no Tribunal de Contas do Estado (TCE) a fim de responsabilizar os investigados. O TCE pode aplicar penalidades, como o julgamento irregular das contas, a demissão dos funcionários terceirizados e a declaração de inabilitação para ocupação de cargos comissionados.

Independentemente das decisões administrativas da Secretaria ou do TCE, a regra seguida pelo MPC é enviar a investigação para o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Isso porque, em tese, há ocorrência de improbidade administrativa dos servidores comissionados.

Caso o secretário e as servidoras da Sesa sejam acusadas de improbidade pelo Ministério Público, eles podem perder os cargos na Secretaria, pagar multas relacionadas ao ato e/ou ficar impossibilitados de exercer cargos públicos durante um tempo.