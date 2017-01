MP apura construção de elevador irregular em escola

00:00 · 13.01.2017

O equipamento erguido na Escola Municipal Professor Denizard Macedo, no bairro Quintino Cunha, não leva a lugar algum, pois o 2º andar não tem piso

A construção irregular de um elevador na Escola Municipal Professor Denizard Macedo, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, está sendo apurada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da 16ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação. A ilegalidade apontada pelo MP é o fato de o elevador - que custou mais de R$ 50 mil aos cofres públicos - não levar a lugar algum. Pois, embora seja projetado para transportar os usuários para o segundo andar, a inexistência de piso na área elevada faz com que o elevador perca a utilidade.

Conforme o MP, uma vistoria técnica na escola ocorreu em 2014, quando foram constatados problemas na infraestrutura, como o comprometimento na acessibilidade, sobretudo, nos banheiros e na biblioteca. Foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Prefeitura. Na época, diz o MP, a gestão se comprometeu a solucionar a situação.

Já em maio de 2016, a Promotoria de Justiça recebeu o relatório de finalização da obra comprovando, segundo o MP, em tese, que a escola estaria com todos os itens de acessibilidade regularizados. O documento, diz a instituição, incluía fotos da instalação de plataforma elevatória realizada pela empresa responsável. Porém, o MP recebeu denúncias apontado que o funcionamento do elevador estaria comprometido.

Responsabilidade

A promotora de Justiça Elizabeth Maria Almeida de Oliveira dirigiu-se à escola e averiguou que mesmo o local já possuindo rampa de acessibilidade, ainda assim, o elevador que não leva a lugar algum foi construído. O MP garante que solicitou à Prefeitura informações sobre o caso.

Em nota, a Secretaria Municipal da Educação (SME) informa que o projeto de reforma da escola contempla "uma passarela metálica entre os dois andares, que permite acesso do elevador superior para o segundo andar da escola". A Pasta garante que a empresa responsável iniciará a construção da estrutura até segunda-feira (16) com prazo de 60 dias até para a conclusão.