Motociclistas terão Centro de Treinamento

01:00 · 19.09.2018

Segundo o superintendente da AMC, como o motociclista é o que mais mata e o que mais morre, a intenção é colocar isso na cabeça do piloto, para que ele melhore a conduta e diminuam as ocorrências ( Foto: Thiago Gadelha )

Reconhecendo a educação como um dos pilares mais importantes para aumento da segurança viária, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) deve implantar, até novembro deste ano, o primeiro Centro de Treinamento para Motociclistas da Capital. O equipamento já está em obras e fica localizado no binário entre as ruas Paulo Setúbal e Coronel Alves Ribeiro, no bairro Messejana.

De acordo com o superintendente da AMC, Arcelino Lima, o Centro contará com minipista de treinamento para os motoqueiros testarem habilidades e um auditório para orientação e distribuição de materiais educativos. Segundo suas informações, o bairro foi escolhido para receber o projeto piloto porque tem muitas motos e muitos locais de revenda do veículo.

Parcerias

A ideia é estabelecer parcerias com as lojas, para que a entrega da motocicleta comprada ao condutor seja realizada dentro do Centro de Treinamento, a fim de atrair o público. "Não é nada punitivo, seletivo, não vai condicionar o recebimento da moto. É um espaço para as pessoas que desejarem ter mais ciência da realidade local. O motociclista, ano após ano, é o que mais mata e o que mais morre - até em atropelamentos, a moto é a que mais vitima. Queremos, então, colocar isso na cabeça do piloto, para que ele melhore a conduta", frisa Arcelino.

Conforme as informações de Arcelino, o uso do espaço por autoescolas também será incentivado. "Faremos contato com as autoescolas, para que elas contem com o Centro para treinamento complementar. Isso não vai fazer parte da rotina da habilitação, mas estará disponível para atividades extras com o objetivo de atingir a maior parte do público-alvo".