Mortes por dengue dobram em uma semana

A preocupação com o avanço do Aedes aegypti não se limita à chikungunya. Os casos de dengue continuam aumentando no Estado e, em apenas uma semana, o número de mortes passa de três para seis confirmações. As informações são do boletim semanal das doenças de notificação compulsórias, da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) e referem-se ao período de 27 de maio a 2 de junho. São três em Fortaleza, uma em Paracuru, Maracanaú e Tabuleiro do Norte. No período de sete dias, os casos confirmados pularam de 9.045 para 9.755 no Estado, sendo 6.6 mil na Capital.

O mais recente boletim epidemiológico da SMS aponta os bairros Jangurussu, com 313 casos confirmados; Mondubim, 273; Bom Jardim, com 236; Conjunto Ceará II, com 221 e Barroso, com 177 ocorrências como os cinco bairros com maior número de pessoas infectadas pelo vírus da dengue, transmitida pelo Aedes aegypti.

Em relação à febre chikungunya, são 15.538 casos confirmados em Fortaleza, com 17 óbitos e 49 em investigação. Os bairros com maior número de registros da doença são Montese, com 632; Joaquim Távora, 564; Serrinha, 427; e São João de Tauape, com 425.