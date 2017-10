Missionário quixadaense na África pede ajuda

01:00 · 16.10.2017

O missionário Alex dos Santos Oliveira, 20, está em estado grave no país africano de Guiné-Bissau. Alex é natural de São Paulo, mas vive em Quixadá desde a infância, e há três meses decidiu viajar para ajudar crianças pobres no País, segundo uma amiga da família, Débora Aguiar. Há cerca de uma semana, o jovem foi diagnosticado com febre tifoide, agravada por forte hemorragia interna.

Preocupada, a família tentou viabilizar junto às embaixadas de Guiné-Bissau e do Brasil um avião para trazê-lo de volta ao Brasil, pois lá ele não dispõe do aparato médico necessário à sua sobrevivência. O governo brasileiro, porém, disse não poder custear a viagem. Amigos e parentes de Alex começaram a se mobilizar para tentar salvar o jovem.

O objetivo, agora, é juntar dinheiro para que Alex seja transferido para o Senegal, país mais próximo em que ele teria condições de ser tratado da doença.

Doações

Banco do Brasil: Agência 0863-x.Conta 47780-x. Sara Vieira Menezes.

Caixa Econômica Federal: 013. Agência 0752. Conta 25871-8. Sara Vieira Menezes.

Bradesco: Agência 15938. Conta 275530. Alan dos Santos.