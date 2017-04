Ministério Público propõe 'grande reurbanização' da Praia do Futuro

00:00 · 07.04.2017 por Thatiany Nascimento - Repórter

Após a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) de retirada das barracas irregulares, instaladas sem a devida autorização da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), na Praia do Futuro, o dia ontem foi de articulação do setor privado e dos gestores públicos. Donos de barracas e Ministério Público Federal (MPF) garantem que, por motivos distintos, irão recorrer da decisão no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Mas, independente disto, a ordem do TRF5 deve ser cumprida imediatamente, assegura o MPF. Para definir como este processo se dará na prática, representantes da instituição e da SPU se reunirão, na próxima segunda-feira (10).

No encontro, explica o procurador da República no Ceará, Alessander Sales, as instituições irão detalhar como será feito o levantamento técnico sobre a atual condição física e legal das barracas. Peritos da SPU deverão realizar o procedimento e profissionais da Prefeitura (caso queiram) participarão da ação.

Conforme o procurador, o MPF também irá propor uma grande "reurbanização da área". Caberá aos agentes envolvidos na questão, segundo ele, definir se aceitam ou não garantir essa mudança. "Vamos fazer essa proposta para a sociedade ter dimensão do que queremos. Não nos interessa prejudicar ninguém, mas seguir a legalidade".

A reunião servirá também para definir a estruturação de um Fórum que irá debater a proposta de reestruturação. A ideia, explica ele, é que esta organização englobe representantes do MPF, da cadeia turística, da Prefeitura, do Estado, da União e profissionais como arquitetos, que poderão elaborar de forma embasada premissas sobre a futura localização, o tamanho e as características das barracas. "O Fórum poderá definir essas questões. A única coisa que não abrimos mão é que a área de praia fique completamente livre".

Situação

Na ação ajuizada pelo MPF em 2005, a instituição trabalhava com a existência de 153 barracas na Praia do Futuro, segundo o procurador. Destas, 43 foram instaladas sem a autorização da SPU. Agora, afirma o procurador, esta contagem terá que ser refeita para que seja mensurada a real quantidade e qual a atual condição dos equipamentos.

A necessidade de atualização cadastral das barracas é admitida pela Associação das Barracas da Praia do Futuro. Neste fim de semana, de acordo com a presidente da entidade, Fátima Queiroz, a Associação fará um trabalho de mobilização interna com os proprietários. "Vamos recadastrar e saber quais estão à venda e fechadas. As que funcionam vamos saber que tipo de atividade estão exercendo, se abrem diariamente ou só aos fins de semana", contou.

Das 153 barracas envolvidas no processo judicial, segundo Fátima, apenas 83 seguem funcionando atualmente. Fátima reforça ainda que o grupo de proprietários segue defendendo a permanência das barracas no atual local e está disposto a firmar acordos com o poder público e o MPF para adequação física e ambiental dos espaços, inclusive se compromete a assinar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) caso seja necessário.

O dia ontem, segundo a presidente da entidade, foi de articulação com os representantes da cadeia turística que estimam grandes prejuízos com a retirada das barracas, e com parlamentares. O advogado da Associação, Paulo Quezado, deverá divulgar, na próxima terça-feira (11), a linha de ação que será adotada. Porém, já é certo que entidade irá recorrer ao STJ. O MPF também irá apelar ao Superior Tribunal, segundo Alessander Sales para requisitar a retirada de todas as barracas.

A decisão também foi repercutida pelo governador Camilo Santana e pelo prefeito Roberto Cláudio. O chefe do executivo estadual informou que solicitou ao procurador do Estado, Juvêncio Viana, que estude qual mecanismo poderá ser adotado para questionar a determinação do TRF5. Já o prefeito convocará uma reunião para tentar mediar a situação. O Diário do Nordeste tentou contato com o superintendente da SPU no Ceará, mas não obteve êxito.

O que eles pensam

O que pode ser feito a partir desta decisão?

"Assim que eu soube da decisão da Justiça, eu solicitei ao procurador que estudasse qual era o mecanismo que o Estado poderia encontrar para recorrer ou questionar a decisão, até porque se a decisão é retirar as barracas irregulares, porque não apenas regularizá-las? Precisamos apenas ver de que forma legal o Estado pode fazer isso"

Camilo Santana

Governador do Estado

"De fato é inegável que há excessos na ocupação de algumas barracas, que não respeitam o ordenamento urbano e as regras de ocupação do solo, mas é inegável também o papel econômico, social e a própria paisagem que as barracas consolidaram ao longo desses anos. Vamos convocar todos para uma reunião para que possamos conduzir uma mediação"

Roberto Cláudio

Prefeito de Fortaleza