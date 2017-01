Milhares saem às ruas para curtir o Pré-Carnaval

01:00 · 30.01.2017 por Jéssica Colaço - Repórter

a agitação começou logo cedo. A Charanga do Tio Marcão contagiou adultos e crianças no Passeio Público, no Centro. ( FOTOS: Reinaldo Jorge/Helen Santos ) As festas do Ciclo Carnavalesco animaram a cidade. Na Praia de Iracema, à noite, a movimentação maior foi dos Tambores Carnavalescos, no Estoril. ( FOTOS: Reinaldo Jorge/Helen Santos )

A programação do Pré-Carnaval de Fortaleza continuou nesse fim de semana com atrações espalhadas por todos os cantos da Capital. Ontem, a folia tomou conta de dezenas de bairros da cidade, do Centro à na Praia de Iracema, da Aerolândia ao bairro Ellery. A festa vem se consolidando com um ciclo de blocos que resgatam a cultura da festa nos espaços públicos. Milhares saíram às ruas para pular.

No Estoril, o bloco "Tambores Carnavalescos" animou quem decidiu curtir a festa na orla durante a noite de ontem. No lugar de marchinhas e frevos, o grupo levou seu batuques para o polo multicultural montado no espaço. "O que eu gosto do Pré-Carnaval é a possibilidade de conhecer novos estilos, novos ritmos", destacou o estudante Ícaro Martins.

O domingo também foi de folia pré-carnavalesca no Passeio Público, no Centro, onde crianças se divertiram ao som da Charanga do Tio Marcão. A animação começou por volta das 9h, com as tradicionais marchinhas e direito a cortejo ao redor da praça. Fosse curtindo a experiência de estar fantasiado como o personagem favorito ou, de fato, pulando segundo a batida da banda, os pequenos fizeram a festa no Centro. A auxiliar administrativa Daniela Souza de Carvalho, 30, levou o filho Pedro, de quatro anos, para acompanhar o bloco pela primeira vez. "Ele ainda está um pouco travado, mas está achando legal brincar com outras crianças", disse ela.

Já a administradora Emanuele Nascimento Santana, 35, apaixonada pela época do Carnaval, levou as sobrinhas Elias, 11, e Inês, 5, para entrarem no ritmo. "Antes não tinha Carnaval para as crianças, era só nas escolas. E, ainda hoje, eu sinto falta de Pré-Carnaval nos sábados, mas é muito legal trazê-las", acrescentou. O cenário de natureza e a segurança do Passeio levaram a militar Natália Oliveira, 31, e o servidor Anderson Oliveira, 31, até o local com o pequeno Lucas, de apenas um ano. "Toca as músicas da nossa época, então, a gente lembra dos carnavais que já pulou e mostra para o nosso filho como é", afirmou Natália.

Sai na Marra

No Polo de Lazer da Av. Sargento Hermínio, o bloco Sai na Marra, criado há 17 anos, iniciou o ciclo deste ano com a tradicional queima de fogos, pouco depois das 11h, e com uma marchinha que, com muita irreverência, criticou as mudanças nas regras da aposentadoria.

O motorista Jaelson Cruz, 40, fantasiou-se de criança para acompanhar a temática. "Pode ser que trabalhando desde bebê a gente consiga se aposentar", brincou ele. Já a dona de casa Augusta Duarte, 53, não se fantasiou para a festa, mas acompanhava, de pertinho do palco, a banda tocando. "Eles todos são aqui do bairro, então eu sempre venho ver", disse ela. Segundo um dos organizadores do bloco, Aguinaldo Aguiar, a partir do próximo fim de semana, a banda sairá em cortejo pelas ruas do Bairro Ellery, encerrando no início da noite, no Polo de Lazer.