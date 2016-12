Mil policiais farão segurança

00:00 · 29.12.2016

Para garantir a segurança de fortalezenses e turistas durante a festa do Réveillon de Fortaleza 2017, a Polícia Militar disponibilizará um efetivo de cerca de mil homens na área que vai do Marina Parque Hotel até o fim da Avenida Beira-Mar, distribuídos em dois turnos: das 17h da tarde às 23h do dia 31, e das 23h às 6h do dia 1º de janeiro. Somente no Aterro, 650 oficiais farão a segurança. Caso seja preciso, a população poderá registrar Boletim de Ocorrência em postos de apoio no próprio local.

A partir das 14h do sábado (31), 362 guardas municipais atuarão nas ações de fiscalização do comércio ambulante da Regional II e no apoio à AMC, no que compete às atividades de ordenamento e bloqueio do trânsito no entorno da festa, além de garantir a segurança nos sete terminais de integração e nas paradas do transporte coletivo na Avenida Beira-Mar.

Bombeiros

O Corpo de Bombeiros atuará com o efetivo de 36 homens, das 18h do dia 31 às 06h do dia 1º, para o trabalho de segurança da população através de medidas preventivas, fiscalização de queima de fogos, resgate a vítimas, combate a sinistros e prevenção de salvamentos aquáticos. Em reforço, haverá, ainda, o efetivo de plantão nos quartéis da corporação durante 24 horas.

A Polícia Civil reforçará o efetivo de escrivães e delegados, das 18h do dia 31 às 8h do dia 1º, nos plantões do 9º Distrito Policial, que responderá por possíveis ocorrências registradas no Revéillon da Paz, na Praia do Futuro, promovido pela Comunidade Católica Shalom; no 2º DP, para a demanda na Praia de Iracema; e para a área externa do Hotel Marina Park, atendida pelo 34º DP. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) montará dois postos Médicos Avançados (PMAs), um próximo ao Boteco e outro em frente à Rua Carlos Vasconcelos.