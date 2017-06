Metrofor deve adotar sistema de bilhete eletrônico em julho

00:00 · 12.06.2017

Mesmo com catracas eletrônicas em todas as estações, o acesso a alguns postos do Metrô de Fortaleza (Metrofor) ainda depende de bilhetes de papel depositados em urnas. Contudo, usuários da Linha Sul afirmam que, embora a próprio rádio interna do equipamento sugira a compra de passes com antecedência, para evitar filas e correrias na hora do embarque, têm encontrado problemas na hora de adquiri-los. O problema, porém, pode estar perto do fim: segundo o Metrofor, a previsão atual é de que o sistema de bilhetagem eletrônica deva funcionar integralmente até o fim de julho, em todas as 19 estações.

De acordo com usuários, nas estações Aracapé, na Regional V; e São Benedito, no Centro, os funcionários só autorizam a compra de um ticket por viagem. A justificativa dos bilheteiros, de acordo com os usuários, seria a transição do serviço para a bilhetagem eletrônica. A incerteza, segundo o jornalista Haroldo Barbosa, tem gerado longas filas nos guichês das estações em horários de pico, o que leva algumas pessoas, inclusive, a perderem o horário dos trens. Para o profissional, o problema se integra a "uma longa série de desrespeitos aos usuários que pagam caro e não têm um serviço de qualidade ou o mínimo de informações sobre o mesmo", defende.

Segundo o Metrofor, a Linha Sul transporta cerca de 16 mil pessoas por dia, de segunda a sábado, entre 5h30 e 19h. Só em 2016, 5,4 milhões de pessoas utilizaram o serviço.

Em nota, o equipamento afirma que "passa por um momento de fortes investimentos e esforços que estão resultando em melhorias do sistema", por isso a implantação da tecnologia, que começou a ser testada em julho de 2016 e já opera em nove estações - contudo, apenas com cartões também unitários. Temporariamente, pela proximidade da adoção da bilhetagem eletrônica em todo o sistema, as bilheterias do Metrofor não disponibilizam a aquisição de passagens múltiplas, sendo possível somente a compra de uma passagem por usuário.

A medida abrange as 19 estações. Depois de julho, garante o órgão, os usuários poderão comprar passagens múltiplas ou unitárias por meio de cartão eletrônico, que ficará de posse do cliente. Desta forma, os bilhetes de papel não deverão mais existir.

A última etapa para o início integral do sistema na Linha Sul consiste nos sistemas de energia das catracas eletrônicas, que estão sendo finalizados por uma empresa contratada pela Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos.

A medida garante a manutenção do funcionamento dos aparelhos em eventuais quedas de alimentação elétrica.

O Metrofor informa, ainda, que os softwares necessários para o funcionamento eletrônico já estão instalados em todas as estações, conectadas ao Centro de Controle Operacional (CCO) do sistema metroviário, no bairro Moura Brasil. A nova tecnologia é uma das condições técnicas para a integração tarifária do sistema com outros modais de transporte, como ônibus e bicicletas. (Colaborou Nícolas Paulino)