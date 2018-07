Metrô funciona há 6 anos sem integração com outros modais

01:00 · 18.07.2018 por João Lima Neto - Repórter

Um dos benefícios criados para quem anda de ônibus e no transporte complementar de micro-ônibus, as topics, foi a integração de modais. O usuário, com um único valor em um bilhete eletrônico, consegue utilizar os dois serviços ganhando mais economia e rapidez no trajeto. O problema é que nem todos os modais ofertam essa vantagem. Há seis anos em funcionamento, a Linha Sul do Metrô de Fortaleza (Metrofor) é um dos transportes que ainda não oferecem o serviço integrado. Da estação Carlito Benevides, no Município de Pacatuba, até a estação Central Chico da Silva, no Centro de Fortaleza, os validadores eletrônicos para utilização de cartões magnéticos já foram instalados, mas seguem enrolados em plásticos e sem uso.

Do bairro Aracapé, a comerciante Elineuda Torquato, 50, utiliza, diariamente, a Linha Sul para ir ao trabalho no Centro da Capital. O ar-condicionado, a rapidez e o conforto dos trens do Metrofor foram os motivos que atraíram Elineuda. "Eu preciso chegar rápido todos os dias para abrir a loja. Desde que começou a funcionar, eu consigo dormir mais. Se tivesse integrado com ônibus, eu poderia fazer outras rotas da minha loja e até as entregas", diz.

Desde 2017, o Metrô de Fortaleza opera com cartões eletrônicos no sistema de bilhetagem. Três tipos de cartões são disponibilizados nas bilheterias: Unitário, Pré-pago e o cartão de Estudante. Cada cartão é destinado a um tipo de usuário, mas os cartões emitidos pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) não funcionam na rede do Metrofor.

O Cartão Unitário, o mais comum, é usado quando o passageiro compra apenas uma passagem. Ao receber o Cartão na bilheteria, ele se dirige até a catraca eletrônica e deposita o cartão - que é recolhido imediatamente pelo bloqueio. Logo em seguida, o embarque é liberado. O cartão tem validade apenas para o dia da compra da passagem. A cada embarque, é debitada dos créditos a quantia de R$ 3,40, referente a uma passagem inteira. Já para estudante, a meia custa R$ 1,70.

Na avaliação do professor do Departamento de Engenharia de Transporte (DET) da Universidade Federal do Ceará (UFC), Bruno Bertoncin, a ausência da integração pode desmotivar a utilização de serviços que estão em funcionamento e dos que ainda devem funcionar. "Quando você não permite a integração dessas modalidades, de certa forma, impõe dificuldades de acessibilidade dos usuários. Essa ausência da integração pode ser encarada como pagar uma nova tarifa. O impacto será no bolso dos usuários no fim do mês".

Operação

Apesar do desejo dos usuários pelo início da integração, o serviço ainda não tem data definida para ser iniciado, mas se dará por meio do Bilhete Único Metropolitano, que já funciona para integração tarifária entre os ônibus urbanos e interurbanos. Segundo o Metrofor, por meio de nota, "com a entrada do Metrô no Bilhete Único Metropolitano, o cartão dará acesso também ao Metrô de Fortaleza.

Ao utilizar o cartão em um dos modais, e em seguida embarcar em outro, o passageiro terá um desconto no valor da segunda passagem, representando uma integração tarifária dos sistemas - com desconto para o passageiro. Portanto, com o Bilhete Único Metropolitano, os passageiros terão facilidades para integrar ônibus de Fortaleza, com ônibus intermunicipal e com o Metrô". De acordo com a direção do órgão, a medida encontra-se em fase avançada de implantação, mas ainda não é possível anunciar a data de início.

Dentro deste planejamento, encontra-se também a implantação do Sistema de Sinalização e Controle de Trens, que automatizará o funcionamento dos trens e viabilizará a redução do tempo de espera (headway) para aproximadamente 8 minutos (atualmente, são 17min). Este sistema tem previsão de começar a funcionar no primeiro semestre do próximo ano e, com ele, a inclusão do metrô no planejamento dos percursos diários urbanos representará ainda mais vantagens para os passageiros, pois ao entrar no metrô a espera pelo trem será mais curta.

FIQUE POR DENTRO

Linha Sul amplia atendimento a passageiros

Atualmente, a Linha Sul do Metrô de Fortaleza funciona de 5h30 às 23h, após três ampliações de horário implementadas no decorrer de 2017. Desde 2013, o sistema já registrou 25.971.668 de embarques (até junho/2018), havendo crescimento da demanda a cada ano. Em 15 de junho 2012, o primeiro trecho da Linha foi entregue à população, contando com 12 estações entre os municípios de Fortaleza, de Maracanaú e de Pacatuba, o que totalizava um percurso de 15 quilômetros. Em 28 de setembro, foram inauguradas mais três estações: Couto Fernandes, Porangabussu e Benfica, chegando a 20 quilômetros. Em 22 de outubro, foi entregue a Estação São Benedito, a primeira no Centro de Fortaleza, distante cerca de 1 km da Benfica. Em 18 de julho, a linha foi finalizada com a inauguração das duas estações que completam o percurso de 24 km: Chico da Silva e José de Alencar