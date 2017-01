Mercado Central recebe milhares de turistas

00:00 · 03.01.2017 por Patrício Lima - Especial para Cidade

Mesmo para um período de alta estação, os negócios registrados a partir de dezembro deixam os permissionários otimistas ( FOTO: LUCAS MOURA )

A grande variedade de produtos e preços acessíveis têm atraído turistas de todo o mundo ao Mercado Central, no Centro, na alta estação. A Associação dos Lojistas do Mercado Central (Almec) projeta um aumento de 25% no fluxo de clientes comparado ao mesmo período de 2015, o que representa cerca de 5 mil visitantes diariamente no local. Artigos em couro, rendas e bordados em roupas e em peças de cama, mesa e banho, entre outros produtos tipicamente cearense, são os campeões de vendas.

De acordo com o presidente da Almec, João Eudes, nas duas últimas semanas, com o Natal e Réveillon, o fluxo de visitantes aumentou intensamente e deve continuar no mês de janeiro. "Estamos otimistas com o número de visitantes neste período. O Mercado é o segundo ponto turístico mais visitado de Fortaleza, só perde para as praias. Eles gastam, em média, R$500,00 em cada visita realizada, o que incrementa consideravelmente nossas vendas. Geralmente, eles compram presente para toda a família, além dos amigos", explica o gestor.

O guia turístico Claudio Seagul veio da Itália para passar as festas de fim de ano em Fortaleza. Ele aproveitou o dia livre para visitar o Mercado Central de Fortaleza. "É minha primeira vez aqui. Estou aproveitando o bom preço para comprar artigos de artesanato, pó de guaraná e castanha de caju. Estou achando tudo muito legal e bem colorido. É um pouco confuso por ter muitas pessoas, mas é uma experiência incrível", afirma o italiano.

A curitibana Tatiani Dambroski, gerente de SAC, mal chegou em Fortaleza e já foi direto fazer compras. "Cheguei na madrugada de segunda-feira (2) e já pela manhã fui ao Mercado. Os preços são bem variáveis e por isso temos que pesquisar bastante. Não se pode ter preguiça", revela a turista.

A Prefeitura, através da Secretaria de Turismo (Setfor), garante que "está captando recursos para a reforma do equipamento, o que inclui o estacionamento do local. O projeto de reforma foi realizado a partir das principais demandas apresentadas pelos permissionários durante reuniões realizadas pela Setfor".

ENQUETE

O que lhe atraiu no Mercado Central?

"Vim de Teresina (PI) para curtir o Réveillon de Fortaleza e aproveitei para levar alguns presentes para a família. Os produtos em couro como bolsas e mochilas foram os que chamaram mais atenção"

Joicyane Veras

Administradora

"O fato de os artigos serem bastante diferentes dos que existem no meu país me deixa ainda mais impressionada. Dentre todos, as redes e os doces foram os ítens que me chamaram mais atenção"

Carmen Ramos

Pedagoga