'Menos30 Fest Fortaleza' na Unifor

01:00 · 22.09.2018

Com o objetivo de discutir o tema "(A)Diversidade que nos une", a Universidade de Fortaleza (Unifor) recebe o Menos30 Fest Fortaleza, evento realizado em parceria com a TV Verdes Mares, neste sábado (22).

O Menos30 Fest Fortaleza ocorre de 9h às 21h, depois de três edições de sucesso em São Paulo. A entrada é gratuita, bastando se inscrever no site . O acesso à programação está sujeito à lotação do espaço e acontece por ordem de chegada.

O evento também propõe uma reflexão sobre novos caminhos e a geração de valor que nasce dessas adversidades. Ao longo do dia, o público terá a oportunidade de participar de mesas, palestras e oficinas práticas. No palco Grandes Encontros, profissionais e empreendedores das mais diversas áreas de atuação vão debater temas como 'Há Espaço para todo mundo no Futuro?', 'Qual o seu propósito?', 'Os fracassos por trás dos sucessos' e 'o Nordeste como polo de inovação'.

Monique Evelle (Evelle Consultoria), Eduardo Migliano (99 Jobs), Marcus Barão (Pacto das Juventudes pelos ODS), Joaquim Melo (Banco Palmas) e Ítala Herta (Vale do Dendê) serão alguns dos presentes. No palco Falas Afiadas, empreendedores como Alan Leite (Startup Farm), Guilherme Junqueira (Gama Academy) compartilham experiências.