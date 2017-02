Meio rural requer mais recursos, diz especialista

00:00 · 06.02.2017

A taxa média de crescimento anual do Eusébio foi cinco vezes maior que a da Capital entre 2009 e 2016

Na avaliação do professor da Universidade Federal do Ceará (UFCE) e integrante do Observatório das Metrópoles, Alexandre Queiroz Pereira, a formação dos principais núcleos urbanos do Ceará está diretamente associada à migração campo-cidade - estiagem, ausência de políticas públicas de caráter social-distributiva de renda, terra e tecnologia - sobretudo em direção a Fortaleza e sua Região Metropolitana, principalmente na segunda metade do Século XX. "Cidades como Juazeiro do Norte, Iguatu, Quixadá e Sobral hoje atraem migrantes e tornam-se cada vez mais relevantes no entendimento do processos demográficos do Ceará do presente", ressalta.

Para ele, a relação campo-cidade não deve ser dualizada. Os povoados situados no que chamamos de zona rural estão dispersos pelo território dos municípios. Também precisam de serviços básicos (função das municipalidades). Outra questão diz respeito à base produtiva. Pequenos produtores rurais são importantíssimos para a produção de alimentos, sem falar da relevância da relação simbólica-política com a terra e com suas tradições.

"O campo não pode ser enxergado como espaço atrasado", reafirma. As sedes, salienta, são relevantes porque são centralidades para um conjunto de localidades e até outras sedes municipais de menor porte. "Todavia, fomentar só o crescimento das sedes, conhecendo nossa realidade, levará ao surgimento ou aumento de problemas urbanos já presentes em cidades maiores (ausência de saneamento, violência, formação de aglomerados subnormais (favelas)". Existem, aponta, exemplos no País de políticas de fixação no campo, com acesso a benesses sociais, boas condições de existência e acesso à renda.