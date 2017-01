Média diária de picadas por escorpião chega a 12

00:00 · 20.01.2017 por Renato Bezerra - Repórter

Pequenos, porém assustadores. A incidência dos temidos escorpiões na Capital cearense gera o alerta pela quantidade de incidentes registrados. Somente no ano de 2016, foram contabilizados cerca de 2.700 casos de picadas, segundo dados de atendimento do Centro de Assistência Toxicológica (Ceatox), mantido pelo Instituto Dr. José Frota (IJF). Apesar da alta ocorrência, 95% dos casos são considerados leves pelos médicos.

O número de registros, no entanto, chega a uma proporção maior, já que o setor atende a cerca de mil ligações por mês de pessoas em busca de orientações de como proceder à picada, mas que não chegaram a buscar a unidade para um atendimento presencial.

Assistência

A média diária de vítimas do aracnídeo, de acordo com a chefe do núcleo de assistência toxicológica do IJF, a médica Polianna Lemos, é de 6 a 12 casos. A espécie mais comum no Estado é a Tityus Stigmurus, de coloração amarelada ou alaranjada, e adaptada ao ambiente urbano.

A picada é dolorosa, mas segundo a especialista, não representa risco significativo para a maioria da população, com exceção das crianças abaixo de seis anos de idade, que devem ser observadas no caso de acidentes com o bicho. "Além da dor, podem ter reações de anafilaxia, reações alérgicas mais graves, então temos que monitorar a função respiratória e cardíaca. Todo paciente que busca atendimento para tratar a dor a orientação é que seja observado por no mínimo 4 horas para ver se vai desenvolver alguma reação mais grave. O veneno se espalha muito rápido, então se não complicar até 6 horas depois do acidente dificilmente complicará".

A incidência da espécie no ambiente urbano e doméstico, ao contrário do que se pensa, não está necessariamente atrelada ao período chuvoso, conforme a médica. Segundo esclarece, o animal aparece durante todo o ano, atraído por ambientes escuros e sujos. "O número de casos é constante durante todos os meses. Não tem um período favorável a esse aparecimento. Ele aparece onde tem lixo porque se alimenta de insetos, principalmente a barata doméstica. Então a prevenção é diminuir o lixo doméstico. Também é muito comum acidentes quando a pessoa está no banho e ele sobe pelo ralo do banheiro. Outra orientação importante é observar, ao calçar os sapatos, se não tem aranha ou escorpião", alerta.

Sem perceber o risco iminente, o estudante universitário Weslley Monteiro, 21, acabou sendo vítima da picada de um escorpião no seu apartamento, na última semana, ao calçar um sapato. O jovem afirma ter lavado o local da picada com água e álcool em gel e procurado imediatamente atendimento médico. "Tive uma ardência e, quando pressionava o pé no chão, doía. Fiquei muito nervoso, pois não sabia diferenciar as espécies. Então achei que ia morrer", acrescentou.

Para tratar a dor, Polianna Lemos adverte quanto à utilização de remédios caseiros ou qualquer outra substância, o que não é recomendado, assim como o uso de analgésicos comuns, já que não resultarão no efeito esperado para as vítimas.

Serviço

"É uma dor importante. Assim, no geral, o paciente acaba buscando o serviço de saúde para trata-la com analgésicos venosos. E, nos casos que se desenvolvem reações mais graves, os médicos prescrevem o soro antiescorpiônico", complementou a médica do IJF .

Mais informações:

Centro de Assistência Toxicológica (Ceatox)- Instituto Dr. José Frota

Contato: (85)3255-5050

O que fazer ao levar picada de escorpião?

1. Lavar o local da picada de preferência com água e sabão

2. Manter a vítima deitada, evitar que ela se movimente para não favorecer a absorção do veneno

3. Se a picada for na perna ou no braço, mantê-los elevados

4. Não fazer torniquete

5. Não furar, não cortar, não queimar, não espremer, não fazer sucção no local da ferida e nem aplicar folhas, pó de café ou terra

6. Levar a vítima imediatamente ao serviço de saúde e, se possível, o animal, mesmo que morto