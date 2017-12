MEC quer valorização dos professores

01:00 · 22.12.2017

O Ministério da Educação apresenta a Política Nacional de Formação de Professores, cujo foco é a valorização da formação inicial e continuada do docente. Por meio dele, o MEC irá ampliar, com qualidade, as oportunidades para licenciaturas (para nova geração de docentes e para os que já estão atuando), de mestrados profissionais e de formação continuada.

"Acredito que a formação de professores vai ser necessária porque você não consegue reconfigurar a escola, nem implementar um novo currículo se você não preparar os professores para essa nova política. Então, acredito que essa sintonia acontece quando se promove de fato uma formação ou espaços de formação que possibilitem ao docente esse exercício de pensar, de rever a sala da aula, de rever seus projetos. É fundamental, portanto, que essa mudança aconteça por meio da formação de professores", avalia a doutora em Educação, professora e pesquisadora da Universidade de Fortaleza Xênia Diógenes Benfatti.

Para o diretor do Colégio Christus, José Carvalho Rocha, professor qualificado presente no ambiente de aprendizagem dos alunos, faz uma grande diferença. Um professor não bem qualificado, em vez de ajudar o desenvolvimento do aluno, pode prejudicá-lo, analisa. "Acredito que essas iniciativas do governo venham a favorecer ao preparo e à formação de professor para o Ensino Médio e para a escola básica como um todo. Os países mais desenvolvidos e aqueles que apresentam resultado em seu sistema educacional invariavelmente têm melhores professores. Melhor professor significa melhor crescimento da capacidade do professor de estimular os alunos a pensar, estudar e aprender", esclarece o diretor.

Por fim, ele comenta que, em educação, as mudanças são muito lentas. "Não podem ocorrer de forma rápida porque envolvem muitas pessoas, pais, alunos, professores. Todos têm que estar devidamente preparados para avançar de forma lenta, mas segura. É importante as pessoas não ficarem ansiosas. O governo está dando tempo suficiente para que existam as adaptações necessárias", finaliza.

Tempo Integral

Outra alteração prevista na lei da reforma do Ensino Médio é a criação do Programa de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. A política dará apoio efetivo à expansão da educação em tempo integral nas redes estaduais de todo o País, com uma proposta baseada não apenas em mais tempo de aula, mas também em uma visão integrada do estudante.

As escolas em tempo integral existentes hoje no País foram implementadas por iniciativa própria dos estados. Pela primeira vez, o Governo Federal, por meio do MEC, criou uma política de fomento à educação em tempo integral nas redes estaduais de todo o Brasil.

A medida é inspirada na experiência positiva que acontece em Pernambuco, desde 2003, quando o modelo de escola em tempo integral foi pioneiramente instalado pelo governo Jarbas/Mendonça. Tal ação transformou de forma significativa gerações de estudantes pernambucanos e despertou o interesse do País. O Estado saiu das últimas colocações no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em 2006/2007 para o 1º lugar em 2016, resultado de uma política pública de educação que teve continuidade nos governos seguintes e hoje coloca o Estado de Pernambuco em destaque nacional.

A educação em tempo integral se mostra eficaz e tem apresentado resultados bastante positivos no Ensino Médio em estados como Amazonas, Goiás, Rio de Janeiro e mais notadamente em Pernambuco, que iniciou, como já foi dito, o fomento às escolas em tempo integral em 2003.

"Eu acredito que a escola de tempo integral possibilita uma ampliação da carga horária do aluno num contexto de formação. Principalmente, quando a gente fala de escola pública, isso é muito importante, porque em algumas comunidades e bairros essa escola pode ser a porta para o acesso à cultura, ao esporte, a formas que talvez fora da escola os jovens não consigam ter", opina Xênia Diógenes Benfatti.

Custo adicional

Ciente dos fatos, o MEC está investindo R$ 1,5 bilhão até 2019, o que corresponde a R$ 2 mil por aluno/ano. O valor corresponde a cerca de 50% a 70% do custo adicional gerado pelo modelo de educação em tempo integral. O Ministério disponibilizará a verba de R$2.000 por aluno durante quatro anos para até 257 mil alunos e 572 escolas, totalizando, na 1ª fase, 500 milhões de recursos/ano.

Com isso, a gestão atual do MEC vai mais que dobrar a oferta de vagas em tempo integral em escolas do Ensino Médio em todo o Brasil. Em meados de 2016, o número de vagas era de 308 mil. Em outubro do ano passado, foram ofertadas pelo MEC 266 mil vagas para o ciclo 2017-2020 e agora, com a nova portaria, mais de 257 mil vagas serão criadas, totalizando 831 mil vagas.