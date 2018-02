"Matemática é um desafio histórico na grade curricular"

01:00 · 23.02.2018 por João Lima Neto - Repórter

Márcio Brito. Coordenador de Cooperação com os Municípios da Seduc

Qual o maior desafio da Seduc em relação ao ensino?

No 9º ano ainda se tem um desafio histórico na área da matemática. É muito recente esse trabalho mais técnico em montar uma matriz curricular com uma referência. O problema não é o 9º ano em si. Uma série de falhas aparece nessa etapa. São problemas de alfabetização, dificuldade de interpretação, leitura, escrita, raciocino lógico e até de inferir informação. A nossa avaliação, apesar de ser em matemática e português, avalia a escrita, a leitura e a resolução de problemas. Tudo isso são competências exigidas pela matemática.

Qual o perfil dos estudantes que cursam o 9º ano?

A diversidade da rede pública é complexa. Um efeito recorrente é que não só alunos de baixa renda acessa o Ensino Público. Isso, principalmente, no Interior do Ceará. Famílias com boa renda estão optando por estudar em escola pública. O mais comum dentro de sala de aula é encontrar alunos que sofrem com ausência dos pais, até mesmo nos registros de nascimentos, e o baixo capital cultural.

Os professores estão capacitados para atuar nessa falha?

A capacitação do Paic atua na metodologia de ensino dos professores. A falta de práticas nas universidades é uma deficiência recorrente nas avaliações de profissionais da educação e universitários.

LEIA AINDA

> 182 municípios apresentaram bom desempenho no SPAECE 2017