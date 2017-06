Marrie Ometto lança livro sobre reencontro

00:00 · 12.06.2017

As mudanças, em todos os aspectos, que ocorrem com a maternidade e a fase da invisibilidade são os principais temas do livro "Desapareci ao virar mãe, mas reencontrei-me", da escritora e economista Marrie Ometto que veio a Fortaleza para o lançamento hoje (12), à 19h, na Livraria Cultura Fortaleza.

A escritora fará uma breve apresentação. Falará sobre o seu "desaparecimento" como mulher; a invisibilidade no processo de unir almas com sua filha, Clara; a conexão com o bebê; mudanças no casamento; e metamorfose de ser mãe - mulher. Depois abre para bate-papo. Por fim, acontece o lançamento.

"Precisamos apreender a ser esta nova mulher. O importante é saber que mudanças vão ocorrer. A maternidade é uma mudança no corpo, no psicológico, no casamento e na profissão. Quando viramos mãe, nos encontramos com as nossas crianças, revivemos coisas boas e ruins que não estávamos preparadas. É preciso saber que você está entrando nesta fase e nada será como antes", reflete Marrie.

Marrie trabalhou quase dez anos como economista nas áreas de investimento e planejamento estratégico. Como hobby, assinava um blog sobre tendências de moda. Após engravidar da Clara, há três anos, se viu numa nova realidade. Morando apenas com o marido e longe da família, em São Paulo, teve que recomeçar na carreira e com um bebê que teria que passar mais de 12h no berçário. A solução foi escrever e dialogar.