Mais notícias do Cidade: Praia de Iracema recebe animais para adoção

01:00 · 17.07.2018

A 5ª edição do Largo dos Bichinhos oferece, nesta quarta-feira (18), uma programação especial para cães e gatos. A partir das 18 horas, no Largo dos Tremembés, acontece a feira de adoção de animais, produtos pets, arrecadação de ração para doação e aula de adestramento coletivo, com o professor Márcio Façanha. A ação integra a Quarta Iracema.

Aposentadorias

Funcionários dos Correios protestam

Nesta terça-feira (17), às 11h30, na Praça dos Correios em frente ao Edifício sede dos Correios em Fortaleza, localizado na Rua Senador Alencar, 38, Centro, os participantes do Postalis (fundo de previdência dos empregados dos Correios) farão uma grande manifestação em defesa do direito de receberem a complementação de suas aposentadorias.

Fortaleza

Diário Oficial foi digitalizado

O Diário Oficial do Município de Fortaleza completa 66 anos no dia 22 de julho e comemora a data com todos os seus registros já publicados, de 1952 até hoje, digitalizados e disponíveis na web. O trabalho de digitalização durou seis meses e mobilizou sete servidores da Célula De Logística do Arquivo Central, da Coordenadoria de AquisiçõesCorporativas (Cogec).