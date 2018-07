Mais notícias do Cidade: Praça João Juarez é entregue no Papicu

01:00 · 18.07.2018

A Prefeitura entregou, ontem, a Praça João Juarez de Albuquerque, totalmente requalificada para os moradores do bairro Papicu. O espaço, conhecido como Praça 13 de Rockadales, agora cede espaço para homenagear o fundador da Sorveteria Juarez, uma das mais tradicionais da Capital. Juarez Albuquerque morreu em janeiro deste ano.

Promoção

3º avião de prêmios da FM 93 é entregue

A entrega da terceira premiação da promoção 'No Ar com a FM 93' aconteceu, ontem, em dois bairros de Fortaleza com a presença da cantora Solange Almeida. Às 9h30, no Aeroporto Velho de Fortaleza, o ganhador da terceira edição do prêmio, Robson Vieira da Silva, fez o voo panorâmico. Às 10h40, ocorreu a entrega dos eletrodomésticos na casa de Robson, na Rua Rodovia Raimundo Pessoa de Araújo, 1094, em Maracanaú.