Mais notícias do Cidade: Imparh oferece vagas para cursos

01:00 · 10.07.2018

Inscrições nos cursos de Libras e Inglês

O Imparh abriu inscrições nos cursos de Libras e Inglês Avançado. Ao todo, são ofertadas 180 vagas em diversos horários. As inscrições podem ser efetuadas até o dia 17 de agosto, na sede do Instituto. As turmas possuem vagas limitadas de 30 alunos por sala. Há taxa de pagamento.

Internacional

Diversidade sexual é tema de congresso

A Unilab promove entre os dias 28 e 30 de novembro um congresso internacional com a temática: diversidade sexual, gênero e raça. As inscrições ficam abertas até o dia 12 de novembro. O evento vai reunir trabalhos e experiências de diversas áreas do conhecimento.

Praia de iracema

Férias na PI promove atrações em julho

A Praia de Iracema recebe uma série de atividades, como shows, apresentações de humoristas, atividades de esporte, arte, lazer, feiras e programação de bares e restaurantes da região. As ações já começam amanhã com o Moto Encontro Iracema, às 18h.