Mais notícias do Cidade: Fortaleza ganha 45º Ecoponto

01:00 · 14.07.2018

A Prefeitura inaugura, neste sábado (14), às 9h, na Rua Jaime Leonel, esquina com a Rua Monsenhor Carneiro da Cunha, no bairro Luciano Cavalcante, o 45º Ecoponto de Fortaleza. O novo equipamento oferece o benefício do programa Recicla Fortaleza, que dá desconto na conta de energia e crédito no Bilhete Único pela troca de resíduos recicláveis.

Shalom

Acampamento de Jovens em Pacajus

Começa nesta segunda-feira (16), mais uma edição do Acampamento de Jovens Shalom - Acamp's 2018. O evento, que vai até o dia 21, acontece na Fazenda Guarany, em Pacajus, a 50 km de Fortaleza. A programação diferenciada reúne lazer, música, esportes radicais, espiritualidade, além do contato com a natureza.

Cães e gatos

Vetmóvel atenderá no Centro

A Prefeitura levará a partir desta segunda-feira (16) o Vetmóvel ao estacionamento do Paço Municipal - Rua São José, 1, Centro- para atendimento de cães e gatos de tutores e oriundos de ONGs ou abrigos de animais da região. As consultas serão até sexta-feira (20), de 8h às 12h e de 13h às 17h. O acesso será pela Rua Rufino de Alencar. Castração deve ser agendada: 3272-3356.