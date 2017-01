Mais notícias de Cotidiano: trânsito intenso no retorno do feriado

02:00 · 02.01.2017

Trânsito ficou complicado nas rodovias do Estado. Sujeira habitual pós-Réveillon.

A movimentação de carros nas CEs e BRs foi intensa na tarde de ontem (1º), momento de retorno dos que foram aproveitar a virada do ano nas praias e no Interior. O fluxo de veículos começou a aumentar logo após o meio-dia, gerando engarrafamentos em vias como a CE-040. Por volta das 18h30 tanto na CE-040 como na BR-116, o trânsito já estava normalizado.

Praia de Iracema

Operação recolhe

65 toneladas de lixo

Cerca de 65 toneladas de resíduos sólidos foram deixados na Praia Iracema após a festa de Réveillon. Para garantir a limpeza da área, desde as sete horas da manhã de ontem, 250 pessoas participaram de operação especial no primeiro dia do ano, entre garis, fiscais, técnicos de segurança e outros auxiliares, com o apoio de vários equipamentos.

Veículo desgovernado

Turista morre ao ser colhido por Van

O turista paulista Fábio Noniz, de 37 anos, foi morto após ser colhido por uma van desgovernada. O acidente aconteceu na manhã deste domingo (1°), defronte a um prédio localizado na Rua Ildefonso Albano. A vítima aguardava para entrar no edifício quando foi atingida pelo carro.