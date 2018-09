Mais notícias de Cidade: vagas para a área de saúde

01:00 · 18.09.2018

A Immune Clínica e Vacinação está com 20 vagas de emprego abertas voltadas para diversas áreas, em Fortaleza e Eusébio. Dez são para Técnicos de Enfermagem (quatro de cadastro reserva), uma para recepcionista, uma para administrador de finanças, uma para setor pessoal/RH e sete para estágio. Enviar currículo para falecom@immuneclinica.com.br.

Campus do Itaperi

Audiência Pública na Reitoria da Uece

Estudantes da Universidade Estadual do Ceará (Uece) participam de audiência pública no prédio da Reitoria, no Campus do Itaperi, às 14 horas de hoje, para debater sobre as precárias condições do Complexo Poliesportivo da Universidade. O equipamento custou cerca de R$ 4 milhões e encontra-se bastante deteriorado: sem água nos banheiros e bebedouros; quadra com rachaduras etc.

Palestras e oficinas

Programação especial para o Dia da Árvore

A Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza realiza programação especial, nesta semana em alusão ao Dia da Árvore, celebrado nesta sexta-feira (21). As bibliotecas oferecem palestras, oficinas e rodas de leitura que evidenciam a importância da sustentabilidade e do meio ambiente para a comunidade.

Ciências sociais

Curso da UFC celebra 50 anos de criação

O Departamento de Ciências Sociais da UFC promove, até sexta-feira (21), uma semana de debates em alusão aos 50 anos de criação do curso. As atividades são abertas ao público e ocorrem no Campus do Benfica. A ideia é que os participantes possam se integrar e celebrar a história do curso.

Iracema social

Prefeitura lança projeto de inclusão

A Prefeitura de Fortaleza e o Instituto Iracema lançam, nesta quarta-feira (19), a partir das 15horas, o Iracema Social, projeto de inclusão e acolhimento a pessoas em situação de rua da Praia de Iracema. As atividades acontecem em dois locais: no Centro Cultural Belchior e no Largo dos Tremembés.

Trânsito

Entidades realizam campanha educativa

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), em parceria com o Detran e o Sest/Senat realiza, amanhã (19), das 8h às 12h, no TJCE, campanha educativa para o trânsito com teste de glicemia, aferição de pressão e massoterapia. Haverá distribuição de panfletos e exibição de banners informativos.