Mais notícias de Cidade: Vagas abertas para curso de música

00:00 · 06.04.2017

Gratuito

O projeto de extensão Ensino Coletivo de Violino e Viola, do Instituto de Cultura e Arte (ICA) da Universidade Federal do Ceará, está com inscrições abertas, até 13 de abril, para turma infantil de violino e viola. São ofertadas 20 vagas para crianças de 8 a 12 anos. Mais informações em camerataufc@gmail.Com.

Ação social

Serviços de saúde no Shopping Benfica

O Shopping Benfica realizará uma programação especial nos dias 7 e 8 de abril, comemorando o Dia Mundial da Saúde. O público poderá participar gratuitamente de serviços e atendimentos das 14h às 18h, no piso térreo, com limpeza nos dentes, testes, orientação nutricional, entre outros serviços.