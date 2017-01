00:00 · 26.01.2017

ENEM

O Curso Pré-Vestibular do Centro de Ciências da UFC matricula, até 200 vagas, para duas novas turmas de extensivo preparatórias para o ENEM 2017. As aulas têm início no dia 06 de março.

Transporte público

Residencial passa a ter linha de ônibus

Moradores do residencial Alameda das Palmeiras, no Ancuri, contam, agora, com linha de ônibus própria: a 681. A frota opera a partir das 4h45, com dois veículos no intervalo de 20 minutos.