Mais notícias de Cidade: UFC abre inscrições para Casas de Cultura

Edital

As Casas de Cultura Estrangeira da Universidade Federal do Ceará (UFC) publicaram o edital da seleção para as reservas de vagas no 1º semestre dos cursos básicos de 2017.1 para servidores (técnico-administrativos e docentes) e estudantes dos convênios (PEC-G e PEC-PG). As inscrições são de 6 a 10 de fevereiro, no Centro de Humanidades.

Horizonte

IFCE oferece vagas para dois cursos

O campus do Instituto Federal do Ceará (IFCE) em Horizonte recebe inscrições até o próximo dia 31 para dois cursos. O Gestão Estratégica de Políticas Públicas e Desenvolvimento I oferta 40 vagas. Já o de Microempreendedor, oferece 35 vagas.

Unimed

Passeio Ciclístico Especial de Férias

O passeio saiu às 6h30 da frente da sede, na Aldeota. Tradicionalmente às quartas-feiras, a equipe de Provimento de Saúde da Unimed Ceará realiza passeios ciclísticos, para combater o sedentarismo.

Sesc

Projeto para pessoas com mais de 50 anos

O Sesc oferece a pessoas com mais de 50 anos um projeto que engloba atividades de socialização e de envelhecimento ativo. É o Trabalho Social com Idosos, que está com inscrições abertas de 23/1 a 23/2 na Unidade Fortaleza do Sesc.

15 anos

Grupo Imagens de Teatro aniversaria

Na próxima quinta-feira (26), o Grupo Imagens abre os festejos pelos 15 anos de atuação com uma exposição fotográfica no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). A visitação segue de 27 de janeiro até 1º de abril de 2017.