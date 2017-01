Mais notícias de Cidade: Uece oferece curso a distância

00:00 · 10.01.2017

1.745 vagas

A Universidade Estadual do Ceará (Uece), em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), está com inscrições abertas até o próximo dia 19 para seleção de alunos aos cursos de Especialização na modalidade Educação à Distância (EaD). Serão ofertadas 1.745 vagas. Ficha de inscrição através do site http://www.Uece.Br/sate.

Serviço

Detran inaugura posto em shopping

Será inaugurado hoje (10) um posto de atendimento do Detran no Shopping Iguatemi. O governador Camilo Santana presidirá a solenidade de inauguração, às 10h30, acompanhado do senador Tasso Jereissati, do secretário das Cidades, Lúcio Gomes, e do superintendente do Detran, Igor Ponte.

Oportunidade

Sesc abre inscrições para aula de idioma

O Sesc recebe inscrições para cursos de Idiomas (Inglês, Espanhol e Francês) e Pré-Vestibular. Com mais de mil vagas para todas as idades, as turmas serão em Fortaleza. As inscrições seguem até dia 15, ou até o preenchimento das vagas.

Reitoria

Artista cibernético dá palestra na UFC

O artista cibernético australiano Geoffrey Drake-Brockman, especializado em instalações públicas em larga escala, realiza amanhã (11), às 18h, no auditório da Reitoria, uma palestra com o tema "Arte e interatividade".

Mercado dos peixes

Permissionários são capacitados

A Secretaria de Turismo da Prefeitura de Fortaleza está desenvolvendo a capacitação dos permissionários do Mercado dos Peixes. Os permissionários recebem orientações de manipulação e armazenamento dos pescados.

Qualidade

Prefeitura lança Selo Verde na Fiec

O prefeito Roberto Cláudio lança, nesta terça-feira (10), às 9 horas, durante visita ao presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), a Certificação Ambiental Fator Verde, selo que possibilitará que o Município certifique construções sustentáveis, com o objetivo de alcançar índices de sustentabilidade de construções e uma melhoria na qualidade de vida urbana.

Onu-habitat

Programa reconhece projeto sustentável

A Prefeitura recebeu menção honrosa do Programa nas Nações Unidas para Assentamentos Urbanos (ONU-Habitat) na Convocatoria Pública de Prácticas Innovadoras de la Nueva Agenda Urbana, que reconhece as ações, projetos e práticas de governos locais que levam ao Desenvolvimento Sustentável das Cidades. A indicação de Fortaleza pela ONU deve-se ao projeto do Parque Rachel de Queiroz.