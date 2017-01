Mais notícias de Cidade: Trecho da CE-040 passa por duplicação

00:00 · 11.01.2017

Litoral leste

Mais um trecho da rodovia CE-040, entre a sede de Beberibe e o distrito de Paripueira, principal via de acesso às praias do Litoral Leste, está sendo duplicado: são 32 quilômetros que estão recebendo serviços de terraplenagem, pavimentação e revestimento asfáltico, dentre outros.

Várias funções

Sistema Ari de Sá oferece vagas

O Sistema Ari de Sá oferece vagas para coordenador de Marketing, analista de Recrutamento e Seleção (Employer branding), consultor pedagógico, editor de texto e revisor, dentre outras atividades. Mais informações através do site www.Portalsas.Com.Br/trabalhe-conosco

Jovens

Prefeitura prorroga inscrições

A Prefeitura de Fortaleza prorrogou as inscrições para a seleção de 180 jovens para o Projeto de Formação de Multiplicadores: Juventudes, Prevenção do Hiv/Aids e Redução de Danos. Inscrições seguem até o dia 17 de janeiro.

Limpeza

Urbfor realizará revitalização

A Regional I e a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor) fará, às 8h de hoje, revitalização ambiental na área de descarte irregular de lixo no cruzamento das av. Costa Oeste e Pasteur, no bairro do Pirambu.

Pré-carnaval

Iniciado cadastro de ambulantes

Como parte da programação do Ciclo Carnavalesco 2017, a Regional II iniciou ontem (10), o cadastramento dos vendedores informais que desejam comercializar na Praia de Iracema. Cadastro prossegue até a próxima terça-feira.

Concurso

Imparh divulga resultado preliminar

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) divulga, através do seu site, o resultado preliminar das inscrições deferidas para a seleção de novos alunos do Centro de Línguas 2017.1.