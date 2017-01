Mais notícias de Cidade: solenidade marca abertura do ano letivo

01:00 · 30.01.2017

O prefeito Roberto Cláudio e a secretária da Educação, Dalila Saldanha, participam hoje (30) da abertura do ano letivo de 2017, na Escola Francisco Nunes Cavalcante (Rua Poeta Mário Linhares, 561, José Walter).

Biênio 2017/2019

Posse no Tribunal de Justiça do Ceará

Os administradores do Tribunal de Justiça do Ceará para o biênio 2017/2019 serão empossados nesta terça-feira (31), às 16h, durante sessão do Pleno. O desembargador Francisco Gladyson Pontes assume a presidência do órgão.

Semiárido

Uece recebe inscrições para mestrado

O Curso de Mestrado em Ciências Físicas Aplicadas, da Uece, inscreve até esta quinta-feira (2) para processo seletivo na área de Ciências Físicas Aplicadas ao Desenvolvimento do Semiárido.